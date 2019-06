Grevesmühlen

Perfekte Bedingungen herrschten am Sonnabend bei der Badewannenregatta auf dem Ploggensee in Grevesmühlen, fünf Teams, darunter die Titelverteidiger vom Zweckverband Grevesmühlen, alias „Die Kanalratten“, und eine Mannschaft aus Grevesmühlens schwedischer Partnerstadt Laxa, waren am Start. Ergänzt wurde das Teilnehmerfeld von einer Mannschaft der Diakonie (“Die Seehunde“) und jeweils einer Frauen- und einer Männermannschaft der Schweriner Faschingsnarren. Freibad-Chef Benny Andersson freute sich über eine gelungene Veranstaltung und jede Menge Besucher, die bei strahlendem Sonnenschein die Rennen beobachteten, die seit dem vergangenen Jahr mit neuen Regeln stattfinden, denn die Teams müssen nicht nur schnell sein, sondern auf einer Zwischenstation knifflige Aufgaben lösen. „So haben auch Teams eine Chance, die nicht das schnellste Boot haben“, so Benny Andersson. „Und der Spaß steht im Vordergrund.“ In den vergangenen zwei Jahren hatte der Zweckverband den Pokal geholt, davor hatte die Mannschaft von „Jedenerstenmittwoch“ aus Grevesmühlen die Regatta zweimal gewonnen.

Zur Galerie Fünf Teams traten am Sonnabend bei der Badewannenregatta um den Pokal der „Wadermöhm“ an.

Michael Prochnow