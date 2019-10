Unrecht oder Glück: So erlebten Grevesmühlener die Wende

Grevesmühlen

Wo waren Sie am Abend des denkwürdigen 9. November 1989, als Günter Schabowski in einer übers Fernsehen ausgestrahlten Pressekonferenz „Das trifft ... nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich“ stammelte? Die Antworten auf der von der Stadt Grevesmühlen und der OSTSEE-ZEITUNG veranstalteten Podiumsdiskussion am Montagabend in der Nikolaikirche könnten unterschiedlicher nicht sein: „Küchendienst bei der NVA“, „hochschwanger auf die Insel Rügen zur Vereidigung meines Mannes gefahren“, „in der Badewanne“, „als Kleinkind im Bett“, „auf Nachtschicht im Hotel“ schrieben Gäste anonymisiert auf Zettel, die an eine Pinnwand geheftet worden waren. Alle hatten denselben Tenor: Wir konnten es nicht fassen.

Plötzlich war alles anders

Was seinerzeit passierte, stellte das Leben aller Menschen in der ehemaligen DDR auf den Kopf. Der antifaschistische Schutzwall, wie die Berliner Mauer bezeichnet worden war, fiel. Der Tag geht in die Geschichte ein – und mit ihm viele Geschichten. Die einen reden darüber, andere nicht. Das Thema nicht totschweigen, das war Hintergrund für die Podiumsdiskussion, durch die NDR-Moderator Thomas Lenz führte und fünf Gästen die Gelegenheit gab, ihre Erlebnisse rund um die Wende zu erzählen: Kirsten Huschke, Christof Oldenburg, Udo Rathke, Horst Lederer und Matthias Sievert.

Erzählten von ihrem Leben in der DDR, in der Wendezeit und danach: Christof Oldenburg (v.l.), Udo Rathke, Kirsten Huschke, Moderator Thomas Lenz, Horst Lederer und Matthias Sievert. Quelle: Annett Meinke

„Ich hatte gerade mit einer Freundin aus Berlin telefoniert. Plötzlich rief sie: ‚Die Mauer ist offen!‘ Ich wollte es nicht glauben“, erzählt Kirsten Huschke. Am Tag darauf begab sich die Grevesmühlenerin zur Polizei, um sich einen Visastempel zu holen – wie viele andere auch, sie stand in der Schlange. Ihre 100 Mark Begrüßungsgeld habe sie lange Zeit nicht angebrochen, kaufte sich irgendwann Penatencreme, Lakritzschnecken und Strumpfhosen.

Süßes und Bücher fürs Begrüßungsgeld

In sein erstes politisches Westbuch hingegen investierte Horst Lederer. „Die Revolution entlässt ihre Kinder“ hieß es, erinnert er sich. Das Geld reichte auch noch für Süßigkeiten und kleine Weihnachtsgeschenke. Als die Pressekonferenz lief, habe er nur mit einem halben Ohr hingehört, da der Deutschlehrer mitten in den Unterrichtsvorbereitungen für den nächsten Tag war. Als er realisiert habe, was gerade passiert, konnte auch er es nicht glauben.

Welch ein Zufall, dass er in der zehnten Klasse gerade Heinrich Heines „ Deutschland. Ein Wintermärchen“ behandelte. „Im traurigen Monat November war’s, die Tage wurden trüber. Der Wind riss von den Bäumen das Laub, da reist ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlt ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust, ich glaube sogar die Augen begunnen zu tropfen“, zitierte er das Gedicht am Montagabend unter Applaus der Zuschauer.

All jene Schüler habe er es laut vorlesen lassen, die am 10. November verspätet in seinem Unterricht erschienen, weil sie einen Tag zuvor mit ihren Mopeds nach Schlutup gefahren waren. „Ich habe sie einfach lesen lassen, eine Interpretation war nicht notwendig“, zieht er einen Vergleich zwischen Gedicht und Mauerfall.

Die legendäre Pressekonferenz hatte Udo Rathke vom Künstlerschloss Plüschow am Fernseher verfolgt. Wenige Tage später reiste er nach Hamburg und haute die 100 Mark auf dem Kopf. „Ich habe mir für 80 Mark ein Buch meines Lieblingsmalers gekauft“, erinnert er sich. Seine Westverwandtschaft habe das nicht verstehen können, erzählt er lachend.

Der Weg, DDR-Fernsehmoderator zu werden, war für Matthias Sievert vom Piraten Open Air in Grevesmühlen geebnet. Mit Helga Hahnemann und Petra Zieger arbeitete er unter anderem zusammen; hatte gute Chancen, „Ein Kessel Buntes“ zu übernehmen. In den alten Bundesländern hatte er sich einen so guten Ruf erarbeitet, dass er in den Westen verkauft wurde. Eine Delfinshow im Hansapark Sierksdorf durfte er für 6000 Ostmark abzüglich 20 Prozent Steuern moderieren. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen – die Mauer fiel.

Unrechtsstaat oder nicht?

Er habe sich mit dem DDR-System arrangiert, gibt er zu. „Es ist nicht alles schlecht gewesen“, sagt er. Nie habe er das Gefühl gehabt, eingesperrt zu sein. „Ich war in Leningrad, Minsk und Polen.“ Wird heute von Reisefreiheit gesprochen, relativiert er. „Wenn ich nicht das nötige Kleingeld habe, kann ich nicht in die Karibik oder auf die Seychellen“, umschreibt er. Rückblickend betrachtet sei er froh, dass alles so gekommen ist. „Sicher wäre meine Karriere anders ausgefallen, aber es haben sich für mich andere Möglichkeiten aufgetan“, erklärt er.

In vielen Häusern spielte die Kirche eine wichtige Rolle – in der DDR nicht gern gesehen. „Ich hatte in der Schule das Gefühl, eine Sonderstellung zu haben“, merkt Kirsten Huschke an. Eine andere Art des Miteinanders habe sie in der Jungen Gemeinde erfahren, „eine Art von Freiheit“.

Kirchlich war auch Familie Lederer. Für Horst Lederer sei es nie infrage gekommen, aus- und in eine Partei einzutreten, so als ob er „ein schmutziges Hemd wechselt“.

Mit der Grenzöffnung erlebte Christof Oldenburg, der in Groß Walmstorf aufwuchs, in Grevesmühlen zur Erweiterten Oberschule (EOS) ging und heute in Niedersachsen lebt, auch ein Umdenken bei den Lehrkräften. „Wir durften plötzlich Fragen stellen, die sonst nicht erlaubt waren“, erinnert er sich. Und: „Der Hausmeister der Schule stellte Ikonen wie Marx, Engels und Lenin in den Heizungskeller.“

Ossis und Wessis – mit diesen Wortungetümen hat Udo Rathke ein Problem. Auch Matthies Sievert mag die Unterscheidung nicht. „Das Kernproblem ist, dass wir nicht oft und intensiv genug reden, wenn wir anderer Meinung sind“, appelliert er und wendet sich auch an die Politiker. „Sie sagen nicht immer die Wahrheit und haben ihr Ohr nicht am Volk.“ Eines habe sich für ihn mit der Wende nicht geändert: „Obwohl keine Konsequenzen zu befürchten sind, darf man auch heute seine Meinung nicht äußern.“ Andere Menschen würden einen falsch verstehen wollen, und man würde, um es konkret zu machen, schnell in die braune Ecke geschoben, wenn man Angst äußert, was andere Kulturen in Deutschland angeht.

DDR ein Unrechtsstaat? Der eine erlebte es vielleicht so, andere hatten eine glückliche Zeit. Alles subjektiv also, über das aber geredet werden sollte.

Christoph Uhle aus Grevesmühlen zur Wende: „Ich bin erst einen Tag später über die Grenze gefahren. Der Andrang auf der B 105 war mir einfach zu viel.“ Quelle: Annett Meinke

Angelika Lederer aus Grevesmühlen, verheiratet mit dem Podiumsgast und ehemaligen Lehrer Horst Lederer, über die 100 Mark Begrüßungsgeld: „Die habe ich mir aufgespart für Weihnachtsgeschenke in jenem Jahr.“ Quelle: Annett Meinke

Christiane Münter aus Grevesmühlen: „1989 lebte ich noch in Lübeck. Ich hörte die Nachricht von den Ereignissen in der DDR erst sehr spät am Abend des 9. November auf Deutschlandfunk und habe vor Freude geweint.“ Quelle: Annett Meinke

Von Jana Franke