Grevesmühlen

Die Voraussetzungen sind geschaffen, jetzt muss der Zug in Richtung „ Smart City“ nur noch Fahrt aufnehmen. Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler (parteilos) und der Digitalisierungsbeauftragte der Stadt, Steffen Jahnke, haben in Berlin den Fördermittelbescheid über 675 000 Euro entgegen genommen. Überreicht wurde er von Innenminister Horst Seehofer ( CSU). Mit dem Geld soll in den nächsten Jahren die Stadt auf die Herausforderungen der digitalen Welt vorbereitet werden. Während die Wemacom die Stadt mit Glasfaserleitungen ausrüstet, sollen die finanziellen Mittel dazu dienen, die verschiedenen digitalen Möglichkeiten auszubauen, Ideen zu kreieren und umzusetzen. Dazu gehört unter anderem das kostenlose W-Lan-Netz „ Grevesmühlen erleben“, das bereits in der Innenstadt läuft und über das ganze Stadtgebiet erweitert werden soll.

Weiterhin geht es darum, den Einwohnern und Gewerbetreibenden Möglichkeiten anzubieten, die digitale Welt stärker für sich zu nutzen. Und dabei geht es längst nicht mehr nur um möglichst große Übertragungsraten, sondern vielmehr um die Frage, welchen Service die neuen Netze den Menschen ermöglichen. Es gibt bereits viele vielversprechende Ideen, was davon umgesetzt wird, das wird sich in den nächsten Monaten entscheiden. Auf jeden Fall gehört Grevesmühlen zu jenen 13 Kommunen, die bundesweit im ersten Schritt im Rahmen des Modellprojektes „Smart Cities“ ausgewählt wurden – ganz analog übrigens.

Von Michael Prochnow