So geht der Landkreis Nordwestmecklenburg mit hohen Infektionszahlen um

Grevesmühlen

In dieser Woche bekannte Landrat Tino Schomann im OZ-Liveinterview, dass er fürchte, die vierte Welle werde mit voller Wucht zuschlagen, in einem bislang unbekannten Ausmaß. Als erste Maßnahme versprach er, die mobilen Impfteams auf insgesamt sechs mobile Teams aufzustocken, sodass deutlich mehr der steigenden Zahl der Impfwilligen geimpft werden könnten. Da die Verwaltung zeitgleich mit der Geflügel- und der Schweinepest beschäftigt sei, habe man Amtshilfeersuchen bei der Bundeswehr gestellt. Die Bundeswehr hat bereits für Ende November Personal für die Impfteams und bei der Quarantänebetreuung zugesagt. Ärzte für die Impfteams zu finden, sei aufgrund des attraktiven Honorars kein Problem.

Schulen gut gerüstet

Auch die Schulen seien gut für die vierte Welle gerüstet. 400 CO2-Messgeräte und 20 Luftreinigungsgeräte für die Klassenräume wurden angeschafft. Schomann sagte: „Nach meiner Kenntnis gibt es ausreichend Tests an den Schulen, das Thema Masken war ja ein Problem.“ Der Landkreis habe bereits mit der Verteilung begonnen. „Wir haben jedoch gegenüber dem Land deutlich gemacht, dass das keine Lösung sein kann, dass die Landkreise diese Aufgabe übernehmen, denn das ist Sache des Landes“, so der Landrat.

Jetzt geht es erst mal nicht ums Geld

Der Kreis verfüge über eine Haushaltsstelle „Corona“, durch den Kreisausschuss sei die Summe auf 700 000 Euro aufgestockt worden. Davon würden die mobilen Teams und die Impfstützpunkte bezahlt, was aber auch dem Land in Rechnung gestellt würde. Schomann räumte allerdings ein: „Es gibt beim Thema Rechnungen noch einigen Diskussionsbedarf zwischen Land und Landkreisen. Aber im Moment, das sage ich ganz deutlich, geht es nicht ums Geld, sondern darum, dass wir die Krise bewältigen. Um die Finanzen kümmern wir uns dann.“

Keine täglichen Anrufe mehr in Quarantäne

Für die Kontaktnachverfolgung gelte: Enge Kontaktpersonen werden nur noch in Ausnahmefällen durch das Gesundheitsamt kontaktiert. Stattdessen obliegt diese Aufgabe allen, die darüber informiert wurden, dass sie in engem Kontakt mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person standen. Wie sich diese engen Kontaktpersonen verhalten müssen, regele die Allgemeinverfügung, insbesondere wenn sie weder geimpft noch genesen sind. So könne sich das Kontaktpersonenmanagement des Gesundheitsamtes auch bei steigenden Infektionszahlen auf Kontaktpersonen konzentrieren, die in Verbindung zu besonders gefährdeten Gruppen und zum Infektionsgeschehen in Gemeinschaftseinrichtungen stehen. Dazu zählten Schulen, Kitas, Horte, Heime, aber auch stationäre und ambulante Alten- und Pflegeeinrichtungen. Es gebe auch weiterhin einen Anruf vom Gesundheitsamt, denn die Betroffenen hätten auch viele Fragen. Aber nicht mehr täglich.

Veranstaltungen im Innenbereich zu riskant

Zu der Frage, ob Weihnachtsfeiern und -märkte sowie Silvesterfeiern stattfinden sollen, unterschied der Landrat klar zwischen Veranstaltungen im Innenbereich, die er angesichts der Belegungszahlen in den Krankenhäusern für zu riskant hält, und Veranstaltungen draußen, die hielt er aus seiner Sicht für machbar. Jeder müsse das für sich entscheiden.

„Wir müssen loslegen“

An die neue Landesregierung gewandt, erklärte der Landrat: „Ich wünsche mir, dass die Verantwortlichen auf die Fachleute hören. Gefühlt haben wir derzeit 84 Millionen Experten in Deutschland. Wir müssen uns mehr auf die Aussagen der Fachleute beziehen und schneller handeln. Wir müssen loslegen.“

Impflicht: Besser Aufklärung als Zwang

Zu einer möglichen Impfpflicht habe er ein gespaltenes Verhältnis: „Ich bin eher ein Freund der Aufklärung. Jedem muss die Verantwortung bewusst sein.“ Er habe Menschen im Freundeskreis, die Corona gehabt hätten, sie seien nicht schwer erkrankt gewesen, aber einige von ihnen, die Mitte 30 seien, litten unter Langzeitfolgen.

Von Annabelle von Bernstorff