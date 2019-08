Plüschow/Friedrichshagen

Die letzte Sommerferienwoche in Nordwestmecklenburg neigt sich ihrem Ende zu: So ungefähr könnte man sich vielleicht das Paradies vorstellen, zumindest, wenn man damit Ruhe und Kreativität, Natur und entspannte Anregung verbindet.

Neben der Kirche von Friedrichshagen sitzen Mädchen und Jungen im Alter zwischen 11 und 19 Jahren, auf Decken oder Isomatten auf der Wiese, malen und zeichnen, plaudern zwischendrin leise miteinander und konzentrieren sich erneut auf das, was sie da gerade tun. Kein lautes Gekreische, kein aufgeregtes Hin- und Hergerenne, wie man es von manchen Feriengruppen durchaus kennt.

Umspielt werden die Teilnehmer des diesjährigen Talentcamps, – das das Künstlerhaus Schloss Plüschow in diesem Jahr für Schüler bereits zum fünften Mal zum Ende der Sommerferien organisiert –, an diesem Morgen von leisen, jazzigen Tönen. Erzeugt werden sie auf Trommeln und der Gitarre von den beiden Künstlern und Musikern Thomas Reich und Jürgen Dello, die heute für die künstlerische Anleitung der Campteilnehmer zuständig sind.

Die Künstler und Musiker Jürgen Dello, an den Drums, und Thomas Reich, an der Gitarre, leiteten den Workshop für die Schüler am Mittwoch der letzten Ferienwoche. Quelle: Annett Meinke

Die Musik soll dazu dienen, die Inspiration und Werkentstehung zu fördern. Am Nachmittag dieses Tages werden die beiden Männer mit den Jungs und Mädchen die Werke mit Wachs überziehen und sie so weit fertigstellen, dass sie am kommenden Wochenende am 10. August in der Zeit von 14 bis 16 Uhr in der Kirche Friedrichshagen der Öffentlichkeit präsentiert werden können.

Das Freizeitheim in Friedrichshagen, das nur ein paar Kilometer vom Schloss Plüschow entfernt liegt, in dem die Kinder während des Camps untergebracht sind, und die Kirche befinden sich gleich nebeneinander.

Der gesamte Aufenthalt ist für die Familien der Kinder und Jugendlichen kostenfrei – eine Art kreatives Ferienlager für die letzte Ferienwoche. Dass es sich ausschließlich um kunstinteressierte Kinder handelt, ist dabei klar. Einige von ihnen sind auch schon zum zweiten Mal dabei. Was nur geht, wenn es noch freie Plätze gibt.

Leiten gemeinsam das Projekt Talentcamp des Mecklenburgischen Künstlerhauses Schloss Plüschow: Miro Zahra (l.), Leiterin des Künstlerhauses, und Künstlerin Daniela Melzig Quelle: Annett Meinke

Die Campteilnehmer kommen aus allen Gegenden Mecklenburg-Vorpommerns, von Friedland über Rügen bis Plau am See oder Bützow. Rieke Jelinek (13), die aus Lübz kommt, bestätigt, dass es vor allen Dingen die Ruhe ist, die sie in Friedrichshagen genießt. „ Autos fahren hier nicht oft vorbei auf der kleinen Landstraße, wir können die Vögel hören. Ich liebe es, hier einfach auf dem Boden herumzusitzen und eine ganze Woche lang in Ruhe zu zeichnen und zu malen. So entspannt habe ich mich lange nicht gefühlt.“

Von Annett Meinke