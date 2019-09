Pastorin und Bürgermeister diskutieren über die Wende

Die Nikolai-Kirche in Grevesmühlen, sie reichte am 1. November 1989 nicht aus, um alle Menschen aufzunehmen, die an diesem Abend gekommen waren. Das Neue Forum hatte eingeladen, um das Programm vorzustellen. Kurz zuvor, am 30. Oktober, hatte es in der Mehrzweckhalle am Ploggenseering eine Bürgerversammlung gegeben, zu der die SED-Kreisleitung sowie der Rat des Kreises und der Rat der Stadt eingeladen hatten. Auch dort war die Resonanz

groß. „Doch der Andrang in der Kirche war damit nicht zu vergleichen“, erinnert sich Horst Lederer, damals Lehrer und Mitglied der Kirchgemeinde. Genaue Zahlen gibt es nicht, doch Schätzungen gehen von 1500 bis 2000 Menschen aus, die damals in und vor der Kirche standen. Anschließend gingen die Teilnehmer der Veranstaltung durch den Park. „Ich kann mich noch daran erinnern, dass bei einigen dieser Demonstrationen, die damals in Grevesmühlen stattfanden, die Menschen Kerzen in den Händen hielten“, so Horst Lederer. „Einmal gingen wir damit zur SED-Kreisleitung (Heute Sitz des DRK-Kreisverbandes in der Pelzerstraße. Anm. d. Red.) und stellten sie dort auf. Ein Gespräch mit den Funktionären, wie die Demonstranten es vorhatten, kam jedoch nicht zustande.“