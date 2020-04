Wirtschaft - So hat sich der Gartenmarkt in Schönberg in der Corona-Krise gerettet

Der Gartenmarkt in Schönberg wird von Rolf Kolich geleitet. Ihm war es wichtig, ohne Kurzarbeit durch die Krise zu kommen. Der Blumen- und Pflanzenmarkt in Schönberg hat von einem anderen Standort profitiert. Am ersten Öffnungstag gab es einen großen Andrang.