Die kleinen Sternsinger machen mit einem Lied klar, warum sie unterwegs sind. „Wir Kinder wollen Freude bringen und von Jesus Christus singen. Wir tragen mit uns einen Stern und künden euch die Botschaft gern vom Heiland, der uns alle liebt, der gerne seinen Segen gibt“, singen sie vielerorts – wie an diesem Tag in Grevesmühlen und Dassow. In beiden Städten ist Barbara Dickau mit den Sternsingern unterwegs. So macht sie es möglich, dass Mädchen und Jungen zahlreiche Menschen erfreuen und um Spenden für die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika werben. In Briefkästen steckten die Kinder Umschläge mit einem Segensaufkleber, einem Spendenaufruf, einem Liedtext und einem Gebet.

In Schönberg gehen an diesem Tag zwei Frauen mit Sternsingern durch die Stadt. Pastorin Wilma Schlaberg von der evangelischen Kirchengemeinde Schönberg und Nadine Monath von der katholischen Pfarrei Sankt Marien Rehna führen die Kinder von Station zu Station. „Wir gehen sowohl zu Privatpersonen, als auch zu Geschäften und Kindergärten“, erklärt Wilma Schlaberg.

Seit 2019 unterstützt sie die Sternsinger-Aktion in Schönberg. Warum geht sie am Dreikönigstag mit? Sie antwortet: „Es ist eine christliche Feier für beide Konfessionen.“ Dann nennt die Pastorin zwei weitere Gründe: „Ich finde es wichtig, dass Kinder an religiöse Traditionen herangeführt werden und Spenden sammeln.“

„Es macht mir Freude, für Kinder zu sammeln.“

Ähnlich antwortet Nadine Monath. Sie sagt: „Es macht mir Freude, für Kinder zu sammeln, die nicht viel Geld und keine gute medizinische Versorgung haben.“ Tochter Clara Monath, die 2019 zum ersten Mal mit den Sternsingern ging, sagt: „Für die armen Kinder sammeln, macht mir Spaß.“

Im Zentrum des Dreikönigssingens steht in diesem Jahr die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika. Die Aktion informiert über große Probleme und über Projekte in ärmeren Ländern, wo die Hilfe der Sternsinger anderen Kindern zugutekommt. Organisiert wird das Sternsingen vom katholischen Hilfswerk. Es setzt sich weltweit für Kinder in Not ein. Seit 1959 kamen so 1,23 Milliarden Euro zusammen. Das Motto in diesem Jahr: „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“

In der Gemeinde Lüdersdorf traten Sternsinger und Barbara Dickau in dieser Woche für Schüler und Senioren auf. In Schönberg sangen Kinder auch vor der Tür der Evangelischen Inklusiven Schule „An der Maurine“, für die Schützlinge der Diakonie-Kita „An den Karpfenteichen“ und für die Kinder der Kita „Die Kirchenmäuse“, die ebenfalls vom Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg betrieben wird.

Herrnburger zeigen im Internet Video mit Auftritt der Sternsinger

In Herrnburg zeigt die Kirchengemeinde auf ihrer Internetseite www.kirche-herrnburg.de ein Video mit einem Auftritt von Sternsingern aus dem Ort. Unterwegs sind sie diesmal nicht. Die „Segensstreifen“ genannten Aufkleber mit der Aufschrift „20*C+M+B+22“ können aber abgeholt werden. Möglich ist das in der Kirche vor und nach den Gottesdiensten sowie im Gemeindebüro dienstags und mittwochs von 11 bis 15 Uhr und donnerstags von 12 bis 18 Uhr.

Ebenfalls wegen Corona abgesagt hat die Kirchengemeinde Selmsdorf. Wer einen Segensstreifen möchte, kann sich telefonisch unter 038823/22024 melden. „Wir senden den Segensstreifen gerne zu“, kündigt Gemeindediakon Torsten Woest an. Die Buchstaben C, M und B auf dem Aufkleber stehen nicht, wie viele meinen, für die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar, sondern als Abkürzung der lateinischen Worte „Christus mansionem benedicat“. Das bedeutet „Christus segne dieses Haus“.

Von Jürgen Lenz