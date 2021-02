So ist die Corona-Lage in Dassows Partnerstadt Grobina in Lettland

Dassow/Grobina

Die lettische Regierung hat wegen der Corona-Pandemie den nationalen Notstand ausgerufen. Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik warnt vor der Einreise. Die Partnerschaft zwischen Dassow und der lettischen Stadt Grobina lebt aber weiter. „Es gibt trotz der Corona-Situation – oder gerade deshalb – einen beständigen Kontakt und Austausch mit unserer Partnerregion“, berichtet Ivonne Pätzel. Sie leitet in der Schule in Dassow die Projektgruppe „Grobina“.

Einwohner der Partnerstädte schicken einander auch während der Pandemie Grüße zu Ostern, Weihnachten, Neujahr, zum Nationalfeiertag in Lettland und zum Schulbeginn. „Und Informationen zum aktuellen Geschehen werden ausgetauscht“, erklärt Ivonne Pätzel.

Anzeige

2019 gründete sich in Dassow eine „Arbeitsgruppe Städtepartnerschaft“ mit Ivonne Pätzel, Pastor Ekkehard Maase, Katharina Ditz von der freiwilligen Feuerwehr, der Kulturbeauftragten Andrea Hinrichs und Kerstin Michael vom Sozialausschuss. Sie erklärten, dass sie die Dassower Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD) beim Pflegen der Patenschaft unterstützen wollen.

Alle Schüler lernen zu Hause

Eng verbunden ist Dassow mit der „Zentas Maurinas Vidusskola“ genannten Partnerschule. Nach Ivonne Pätzels Auskunft lernen jetzt alle Schüler zu Hause. Sie erläutert: „Die Klassen eins bis vier waren bis Weihnachten in der Schule, hatten anschließend verlängerte Ferien von fünf Wochen.“

Die Klassen fünf und sechs sind bereits seit Mitte Dezember im Distanzunterricht und hatten eine Woche länger Weihnachtsferien. Die Schüler der Klassen sieben bis zwölf arbeiten seit 1. November von zu Hause aus. Ivonne Pätzel bedauert: „Somit können direkte Kontakte, Besuche, Projekte und auch Projektfahrten zu oder von unserer Partnerschule nicht stattfinden, mussten und müssen verschoben werden.“

Quarantäne und QR-Code Das Auswärtige Amt stuft Lettland als Risikogebiet ein. Reisende aus Deutschland müssen zehn Tage in Quarantäne. Sie haben 48 Stunden vor der geplanten Einreise einen elektronischen Fragebogen auszufüllen. Bei der Registrierung bekommen sie einen QR-Code, der mit Hilfe eines Scanners in ein Computersystem eingelesen werden kann. Der Code ist bei der Einreise vorzuzeigen und während des Aufenthaltes in Lettland jederzeit für Kontrollen bereitzuhalten.

2019 besuchten Jugendliche und Lehrerinnen aus Grobina das vorerst letzte Mal die Partnerstadt in Mecklenburg. 2017 und 2018 waren Schüler aus Dassow in Lettland. Sie lernten Land und Leute kennen, nahmen am Unterricht teil und erlebten die besondere Atmosphäre und Bedeutung des Nationalfeiertags in Lettland.

Schüleraustausch verschoben

Im Mai 2020 sollte der nächste Besuch folgen. Die Organisatoren mussten ihn wegen Corona auf 2021 verschieben. Die Hoffnung der Lehrerin aus Dassow: „Vielleicht ist es ab September und damit mit dem neuen Schuljahr wieder möglich, unseren Schüleraustausch mit Projektfahrten wieder durchzuführen.“

Ivonne Pätzel leitet in der Schule in Dassow die Projektgruppe „Grobina“. Quelle: Jürgen Lenz

Was wünscht sich Ivonne Pätzel? Sie antwortet: „Natürlich an erster Stelle Gesundheit, dass die Leute gesund bleiben und werden, dass die Pandemie schnellstmöglich eingedämmt wird, da alle Lebensbereiche davon betroffen sind im beruflichen, ehrenamtlichen und privaten Bereich, dass wieder Normalität eintritt, dass nicht mehr ein Virus unseren Alltag bestimmt, sondern wir unser Leben wieder aktiv und selbstbestimmt gestalten und genießen können, dass private Kontakte wieder uneingeschränkt möglich sind, dass der Aufenthalt und das Reisen wieder machbar und direkt erlebbar sind, dass ganz viele Projekte wieder geplant und durchgeführt werden können – wie unsere Schulpartnerschaft und somit auch das Reisen von und nach Lettland –, direkte Treffen in Deutschland und Latvija stattfinden können und die persönlichen Begegnungen in Dassow und Grobina!“

Die Partnerstadt in Lettland hat rund 4000 Einwohner. Ihre Partnerschaft mit Dassow begann 2002 mit ersten Besuchen. Zwischen den beiden Städten liegen 1162 Straßenkilometer.

Ivonne Pätzel weiß: „Genau wie wir hier ist auch Lettland stark von der Pandemie betroffen.“ Die Bevölkerung soll sich an ihrem Wohnort aufhalten. Das Verlassen ist nur in dringenden Fällen erlaubt. Von 22 Uhr bis 5 Uhr gilt eine Ausgangssperre. Jeder muss seinen Personalausweis oder Reisepass mitführen.

Zwei Meter Corona-Abstand

Private Feiern und öffentliche Veranstaltungen sind verboten. Ivonne Pätzel erklärt: „Im Alltag gilt das 2+2-Prinzip: zwei Personen = 2 Meter Abstand.“ Zahlreiche Bibliotheken und Gaststätten bieten einen Lieferservice. Arztpraxen, Apotheken, Optikerläden und Tankstellen dürfen öffnen, Friseursalons jedoch nicht.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lebensmittel und andere Waren des täglichen Bedarfs können in Läden eingekauft werden. Auch dort gilt nach Auskunft des Auswärtigen Amtes: „Der Mund-Nasen-Schutz muss in allen Innenbereichen getragen werden, sobald mehr als eine Person anwesend ist.“ Impfungen gegen das Corona-Virus haben begonnen.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz