Grevesmühlen

Schwertransport statt Karneval: Zwar fiel in Grevesmühlen wie überall die Saisoneröffnung der Karnevalisten am 11. 11. aus, dafür gab es in der Nacht ein Spektakel, das auch zahlreiche Schaulustige anlockte. Schwertransporter brachten die drei über 80 Meter langen Rotorblätter für die Windkraftanlage der Stadtwerke, die bei Santow errichtet werden soll. In der vergangenen Woche waren die Turmteile ebenfalls nachts per Schwerlaster angeliefert worden, dann kamen die Kranteile und Mittwochnacht schließlich die größten Teile – die gigantischen Rotorblätter.

Zur Galerie Millimeterarbeit an den beiden Kreuzungen in Grevesmühlen.

Fast drei Stunden dauerte die Fahrt von der Abfahrt der A 20 bei Upahl, die übrigens ebenfalls verbreitert werden musste, bis zur Baustelle. Gegen 1 Uhr kamen die Lkw erst in Grevesmühlen an. Unterwegs beobachteten zahlreiche Grevesmühlener die Millimeterarbeit der Transportprofis, teilweise ging es nur im Schneckentempo um die Kurven. Am Ende lief alles reibungslos ab, jetzt geht es an den Aufbau der Anlage.

Von Michael Prochnow