So lernen Kinder aus der Ukraine in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Mathematik und Sport sind Nikitas Lieblingsfächer. Der Zehnjährige lernte vor drei Wochen in Borispil, einem Ort unweit von Kiew. Nikita ist mit seiner Mutter und der achtjährigen Schwester vor dem Krieg nach Deutschland geflohen. Seit Montag lernt der Junge aus der Ukraine in der Regionalen Schule „Am Wasserturm“ in Grevesmühlen. Er wirkt freundlich, aufgeschlossen, ordentlich und fleißig. In der Schule gefällt es ihm gut. Lehrer und Partnerschüler kümmern sich um ihn.

In diesem Augenblick sitzt Nikita neben Heidrun Duwe. Die 67-Jährige arbeitete in Grevesmühlen viele Jahre als Lehrerin für Deutsch, Russisch, Französisch. Jetzt ist sie Rentnerin, doch sie engagiert sich dafür, dass Kinder Deutsch lernen, die aus anderen Staaten hierher gekommen sind. „Ich habe nicht nur Schüler aus der Ukraine, sondern auch aus anderen Ländern“, erklärt sie. Ihre Russisch-Kenntnisse sind jetzt besonders gefragt. „Es ist mir ein Anliegen, dass die Schüler schnell Deutsch lernen“, sagt Heidrun Duwe. Dann berichtet sie: „Die Schüler fühlen sich wohl bei uns in der Schule und die Eltern bedanken sich.“

Schulleiterin Brunhilde Hallmann sagt: „Wir haben jetzt sechs Schüler aus der Ukraine aufgenommen.“ Sie lernen in den Klassen fünf, sechs und acht. Die Schulleiterin berichtet: „Sie werden freundlich willkommen geheißen.“ Lehrer und Kinder nehmen die neuen Mitschüler gut auf – so wie andere Schüler auch. Die ukrainischen Kinder wohnen mit ihren Müttern bei Menschen in Grevesmühlen und umliegenden Dörfern, die Geflüchteten eine Bleibe geben, mit zur Anmeldung in die Schule kommen und selbst dolmetschen. „Wir sind darauf vorbereitet, dass mehr Schüler aus der Ukraine kommen“, sagt Brunhilde Hallmann.

Ukrainische Eltern wollen, dass die Kinder zur Schule gehen

Sie bestätigt eine Auskunft von Ehrenamtlichen, die Geflüchtete in Nordwestmecklenburg unterstützen: Die Eltern sind sehr bestrebt, dass ihre Kinder in die Schule gehen. Aber auch um Arbeit bemühen sie sich.

Die zwei Mädchen und vier Jungen in der Schule „Am Wasserturm“ werden ganz normal in die Klassen integriert. Aber nicht nur das. Sie Schule hat zwei ehemalige Lehrerinnen eingestellt. Sie kümmern sich um zahlreiche Kinder mit unterschiedlichster Herkunft. Die Schüler aus der Ukraine lernen stundenweise die Sprache des Landes, in dem sie Zuflucht vor dem Angriffskrieg des russischen Aggressors gefunden haben. Ihre Schule setzt sich für mehr Deutschstunden ein. Das Ziel: Klassen für „Deutsch als Fremdsprache.“ Noch fehlt das Personal, aber die Ausschreibung läuft.

„Wir sind darauf vorbereitet, dass mehr Schüler aus der Ukraine kommen“, sagt Schulleiterin Brunhilde Hallmann. Quelle: Jürgen Lenz

Die meisten Kinder aus der Ukraine können kein Wort Deutsch, wenn sie zum ersten Mal in die Schule „Am Wasserturm“ gehen. Bisher verständigen sie sich ihren Mitschülern viel auf Englisch oder mit Händen und Füßen. Nach und nach lernen sie aber immer mehr deutsche Wörter und Sätze. Heidrun Duwe sagt: „Es geht vorwärts – jeden Tag ein bisschen mehr.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hilfe kommt von der Stadt Grevesmühlen. Sie hat Stifte, Federtaschen, Schreibblöcke und andere Unterrichtsmaterialien gekauft. Norbert Koch von der Lidahilfe sponserte zehn Schulrucksäcke.

Dem zehnjährige Nikita gefällt es in der Schule in Grevesmühlen. Trotzdem würde er gerne zurück in seine Heimat – wenn endlich wieder Frieden herrscht. Sein Vater ist jetzt weit weg. Mit ihm kann Nikita nur telefonieren.

Von Jürgen Lenz