So lief der Boxabend zu Ehren von Wismars Boxlegende Fiete von Thien

Die Bilanz der 52-jährigen Trainerlaufbahn von Fiete von Thien: 42 DDR- und deutsche Einzelmeister, 25 Vizemeister, 46 Drittplatzierte sowie zahlreiche Medaillen bei nationalen und internationalen Turnieren seiner Schützlinge.

Bernd Wittenburg war der bekannteste und erfolgreichste Faustkämpfer, der bei Fiete von Thien das Box-Abc erlernte. Wittenburg erkämpfte die Bronzemedaille bei der Amateurweltmeisterschaft 1974 auf Kuba.

Fiete von Thien ist „Verdienter Meister des Sports“ und wurde mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Als 16-Jähriger hatte er mit dem Boxtraining begonnen. Zwei Jahre später wurde er ans Leistungszentrum ASK Vorwärts Potsdam delegiert. Für den ASK bestritt er 65 Kämpfe in der DDR-Liga. Nach dem Ende seiner Armeezeit übernahm „FvT“ die Nachwuchsabteilung in Wismar.