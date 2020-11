Grevesmühlen

Professionell und schneller als von den Zuschauern erwartet rollte Dienstagnacht der erste von mehreren Schwertransporten durch Grevesmühlen. Gegen 23.30 Uhr kamen die drei Lastwagen mit den ersten Teilen für den Turm der Windkraftanlage, die bei Santow gebaut wird, in Grevesmühlen an. Von der A 20 ging es mit Polizeibegleitung in Richtung Ploggensee, von dort fuhren die drei Fahrzeuge rückwärts auf der B 105 bis zum Vielbecker See, um dort in Richtung Klütz abzubiegen. Die Fahrt durch das Stadtgebiet dauerte kaum länger als 30 Minuten. Zahlreiche Schaulustige verfolgten die Aktion, die in den kommenden Nächten fortgesetzt wird. Donnerstagnacht kommen das Maschinenhaus und die Nabe, kommenden Montag dann die nächsten Turmteile, Mittwochnacht dann die drei gewaltigen Rotorblätter.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Michael Prochnow