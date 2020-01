Grevesmühlen

Die Silvesterbilanz für Grevesmühlen sieht verhältnismäßig positiv aus. Aus Sicht der Polizei zumindest sei es lediglich zu einigen Ruhestörungen gekommen, ansonsten habe es keine größeren Vorkommnisse gegeben. Selbst die überfrorenen Straßen hätten in der Silvesternacht und am Neujahrsmorgen zu keinen nennenswerten Unfällen geführt, heißt es auf Nachfrage. Zudem seien die Streudienste rechtzeitig unterwegs gewesen.

So sah es an einigen Stellen in Grevesmühlen am Neujahrsmorgen 2020 aus, die Polizei vermeldet eine verhältnismäßig ruhige Nacht. Quelle: Michael Prochnow

Einiges an Arbeit dürfte allerdings auf die Hausverwaltungen und den Bauhof in Grevesmühlen zukommen. Denn nicht überall haben die Grevesmühlener die Reste der Silvesterböller beseitigt. Während am Neujahrsmorgen beispielsweise in der Wismarschen und der Santower Straße etliche Anwohner damit beschäftigt waren, die Spuren der Nacht und die Überreste der Böller aufzusammeln, blieb der Müll an anderen Stellen wie beispielsweise im Ploggenseering liegen.

So geht es auch, an der Wasserturmschule passte der Müll zwar nicht mehr in den Behälter, allerdings wurden die Überreste von Silvester aufgesammelt und immerhin an die richtige Stelle gebracht. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow