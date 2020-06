Grevesmühlen/Wismar

Brigitte Rudolph ist seit ihrer Geburt sehbehindert. Auf einem Auge ist die Wismarerin blind, auf dem anderen hat sie noch 20 Prozent Sehkraft. Trotzdem findet sie sich unter normalen Umständen in ihrer gewohnten Umgebung gut zurecht. In Corona-Zeiten ist aber vieles anders. Da stellt sie der Alltag vor ganz neue Herausforderungen.

Ein großes Problem sind die Warteschlangen vor den Einkaufsmärkten. Schon öfter ist Brigitte Rudolph angemeckert worden, weil sie deren Ende nicht sehen kann und sich deshalb für die anderen scheinbar „mittendrin“ anstellt. Aber das ist gar nicht ihre Absicht. „Ich sehe nur die Menschen, die weiter hinten stehen, nicht“, erklärt sie.

Anzeige

Dichter an Regale und Menschen heranrücken

Wie viele Sehbehinderte trägt die 64-Jährige, wenn sie unterwegs ist, eine Brille. Einen Blindenstock braucht sie nicht. „Deswegen sieht man mir meine Behinderung nicht an“, versucht sie die Meckerer in Schutz zu nehmen. Die melden sich auch, wenn sie unbeabsichtigt mal etwas dichter an sie heranrückt als erlaubt – zum Beispiel vor den Regalen oder an der Kasse.

Weitere OZ+ Artikel

Brigitte Rudolph (64) aus Wismar Quelle: Kerstin Schröder

Auch das Busfahren ist für die Menschen mit Sehbehinderungen viele Wochen lang sehr schwer gewesen. „Ich kann zwar den Schriftzug Linie 1 sehen, aber nicht, ob es der Bus nach Wendorf oder zum Friedenshof unterwegs ist“, berichtet Brigitte Rudolph.

Deshalb frage sie immer den Fahrer. Doch die sind zum Schutz vor einer Corona-Infektion mit Klebeband von den Passagieren getrennt worden, die vordere Tür haben sie nicht geöffnet. „Zu ihnen zu gelangen, was ziemlich anstrengend – genau wie die Schwerbehinderten-Plätze zu finden, die sich hinter den Busfahrern befinden“, erklärt Brigitte Rudolph. Mittlerweile können die Fahrgäste wieder vorne einsteigen.

Nicht alles auf den ersten Blick zu erkennen

Doch beim Einkaufen gibt es weiterhin die Probleme. Zettel mit Hinweisen, wie man sich in Geschäften verhalten soll oder wann sie geöffnet haben, kann Brigitte Rudolph nicht in allen Fällen lesen. Auch die Desinfektionsspender kann sie nicht auf den ersten Blick erkennen.

Diese und weitere Probleme treffen keine Randgruppe: Ungefähr 900 Menschen aus Wismar und Nordwestmecklenburg können schlecht oder gar nichts mehr sehen. Alle zwei Wochen treffen sich einige Betroffene beim Klubnachmittag der Gebietsgruppe Wismar des Blinden- und Sehbehindertenvereins Mecklenburg-Vorpommern (BSVMV). Der Rhythmus gilt für normale Zeiten. Auch eine jährliche Busfahrt gibt es – diesmal sollte sie in die Holsteinische Schweiz führen.

Veranstaltungen fallen wegen Corona aus

Doch in Corona-Zeiten müssen die lieb gewonnenen Veranstaltungen ausfallen. „Viele fragen immer wieder bei mir nach: Wann treffen wir uns endlich wieder?“, berichtet Brigitte Rudolph. Sie leitet die Gebietsgruppe. Die hat zurzeit 47 Mitglieder. Sie kümmern sich um Betroffene aus der Region, helfen ihnen, Anträge zu stellen – zum Beispiel fürs Blindengeld oder auf Schwerbehinderung.

Betroffene wünschen sich mehr Unterstützung

„Wichtig ist natürlich auch, wir geben ihnen Rat und Unterstützung“, betont die Wismarerin. Vor allem ältere Menschen sind verunsichert, wenn sich ihr Augenlicht krankheitsbedingt verschlechtert. „Sie denken, das Leben ist vorbei, wenn sie nichts mehr sehen können, sie haben Angst und sind depressiv“, ergänzt sie. Doch in vielen Fällen gelinge es, ihnen Mut zu machen. „Das Leben ist mit dieser Einschränkung nicht zu Ende, es ist nur anders“, betont Brigitte Rudolph. Sie freut sich über Erfolge: Eine Seniorin, Anfang 80, aus Wismar-Wendorf habe solche Ängste gehabt. Doch ein Lehrer hat mit ihr geübt. „Mittlerweile kann sie sich gut in der Stadt bewegen“, sagt Brigitte Rudolph. Ihr Motto lautet: Nicht verrückt machen lassen und gelassen bleiben.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr Unterstützung von sehenden Menschen

Ein bisschen mehr Gelassenheit und Unterstützung wünscht sie sich auch von den sehenden Menschen, wenn Sehbehinderte und Blinde nicht immer den Abstand einhalten. Sie seien in Zeiten des Abstandhaltens noch mehr als sonst darauf angewiesen, dass man mit ihnen spricht.

„Ich sage Ihnen gern Bescheid, wenn Sie dran sind“, „Einen Meter rechts von Ihnen ist ein Spender für Desinfektionsmittel“ oder „Wenn Sie einen Schritt zurückgehen, stehen Sie hinter der Markierung“ – solche Sätze würden Betroffenen helfen, sich an die Regeln zu halten. Genau das wünschen sich Betroffene.

Aktionstag am 6. Juni für Sehbehinderte

Das hat eine Umfrage ergeben zum Thema: Welche Unterstützung wünschen Sie sich in Corona-Zeiten von Ihren sehenden Mitmenschen? Diese ist im Vorfeld des Sehbehindertentages durchgeführt worden. Seit 1998 gibt es diesen jährlichen Aktionstag am 6. Juni. Er soll auf die Bedürfnisse sehbehinderter Menschen aufmerksam machen. In diesem Jahr hat er sich um die Unterstützung von Betroffenen in der Corona-Krise gedreht.

Lesen Sie auch

Von Kerstin Schröder