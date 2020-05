So möchte der 28-Jährige Moritz Kirczek die Touristen nach Klütz holen

Klütz

Die Stadt Klütz hat für Urlauber viel zu bieten: Schloss Bothmer, die Schmalspurbahn, Schmetterlings- und Abenteuer-Golfpark sind Attraktionen, die auch viele Gäste anlocken, die im Ostseebad Boltenhagen die Ferien verbringen. Moritz Kirczek (28) will das sowie die Gastronomie und Urlaubsunterkünfte als neuer Leiter des Tourismusbereichs noch bekannter machen.

„Ich denke Klütz ist ein Kleinod für Touristen, aber die Zielgruppe, die die Stadt ansprechen will, ist nicht ganz klar“, sagt Moritz Kirczek, der in Neubrandenburg Naturschutz und Landschaftsplanung im Zusammenhang mit Tourismus und in Köln Sporttourismus und Erholungsmanagement studiert hat.

Anzeige

Vielfältige Landschaft begeistert

„Die Region ist eine privilegierte Naturlandschaft, die man den Besuchern näher bringen und auch erklären sollte. Hier gibt es Rotwild, Rehe, den Lenorenwald und die vielfältige Küstenlandschaft“, sagt der gebürtige Bergisch-Gladbacher. Er hat Nordwestmecklenburg bereits vor seinem Studium kennen und lieben gelernt.

Weitere OZ+ Artikel

Der Marktplatz von Klütz mit der Kirche im Hintergrund bildet das Zentrum der Stadt. Quelle: Malte Behnk

„Ich habe Bundesfreiwilligendienst beim Verein Dummersdorfer Ufer gemacht. Da habe ich unter anderem bei Brook Schafe gehütet“, sagt der 28-Jährige, der enge Verbindungen zur Landwirtschaft und auch zur Jagd hat. Während seines Studiums hatte er dann schon vom Klützer Winkel Abschied genommen und sich nach Süddeutschland orientiert.

„ Klütz ist echt süß“

„Als die Stelle hier ausgeschrieben wurde, habe ich es einfach versucht“, sagt er und freut sich über seine neue Aufgabe. „Hier passiert so viel und Klütz ist echt süß mit seinen alten Häusern, der Kirche und den engagierten Leuten. Ich möchte die touristische Entwicklung hier voran bringen, aber nachhaltig“, sagt er.

Zentraler Ansprechpartner Moritz Kirczek hat als zentraler Ansprechpartner für alle, die mit dem Tourismus zu tun haben, ein kleines Büro im Dachgeschoss des Literaturhauses „ Uwe Johnson“. Er ist per E-Mail erreichbar unter moritz.kirczek@kluetz-mv.de

Bisher habe zum Beispiel ein zentraler Ansprechpartner für die touristischen Akteure gefehlt. Die Position will Moritz Kirczek jetzt füllen. „Und es fehlt ein Netzwerk derjenigen, die am Tourismus beteiligt sind. Was die Organisatoren und Akteure der Kultournacht bisher aufgebaut haben, ist schon ein Anfang“, sagt er. „Das ist eine ganz tolle Aktion“, lobt er die Veranstaltung am Ende des Sommers.

Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden

Auch das Projekt „Smart tau hus“, das die Gemeinde Hohenkirchen mit Klütz und weiteren Kommunen vorbereitet, findet Kirczek gut. „Ich bin gerade in die Arbeitsgruppe mit eingestiegen. Ich sehe da gute Chancen drin. Wir müssen aber auch den Einwohnern genau erklären, was es ihnen nützen kann.“

Eine wichtige Aufgabe in diesen Tagen ist für Moritz Kirczek momentan auch der Umbau der Tourist-Info im Literaturhaus „ Uwe Johnson“, damit sie bald wieder entsprechend er Hygiene- und Abstandsvorschriften geöffnet werden kann. So sortiert er Infoflyer, die nur noch exemplarisch ausgestellt werden dürfen und kümmert sich mit Dr. Anja-Franziska Scharsich um Desinfektionsmittel, deren Spender und Glasscheiben für den Infotresen.

Bürgermeister stellt Kontakte her

„Der Bürgermeister Jürgen Mevius stellt mich außerdem überall vor und stellt Kontakte her. Ich bin jetzt viel unterwegs und erkunde die Region“, sagt Kirczek. Dabei überlegt er sich Konzepte, wie man Touristen die schöne Region des Klützer Winkels noch näher bringen kann.

„Ich habe zum Beispiel im Studium eine Arbeit über mehrtägige Wanderungen geschrieben, bei denen die Urlauber Wildtiere sehen konnten und ihnen ein Jäger wichtige Zusammenhänge erklärt hat. Wenn man weiß, dass zu bestimmten Zeiten gebrütet wird oder Rehe Kitze haben, meidet man bestimmte Bereiche der Natur auch aus Rücksicht“, beschreibt er eine Idee, die er sich vorstellen könnte.

Lesen Sie auch:

Von Malte Behnk