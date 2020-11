Grevesmühlen

Im Januar kommenden Jahres soll die Windkraftanlage der Grevesmühlener Stadtwerke bei Santow in Betrieb gehen. Wie Uwe Dramm, Prokurist bei den Stadtwerken, erklärt, sollen bis dahin sowohl die Arbeiten an der mehr als 200 Meter hohen Anlage als auch der Bau des neuen Umspannwerkes abgeschlossen sein. 5,7 Megawatt Nennleistung hat das Windrad, das reicht, um 6400 Haushalte mit Strom zu versorgen. Zum Vergleich, die zweite Anlage der Stadtwerke, die bei Questin steht, hat nur 2 Megawatt Leistung.

Doch was haben die Grevesmühlener beziehungsweise die Menschen in der Region davon, dass die Grevesmühlener Stadtwerke mehrere Millionen Euro in das Projekt investieren? Die Antwort: Sie können selbst in die Anlage investieren beziehungsweise Anteile an der Genossenschaft erwerben, die die Anlage betreibt. „Zukunftsenergie“ lautet der Name der Genossenschaft, die auf Initiative der Stadtwerke gegründet wurde mit dem Ziel, für den im Jahr 2013 ans Netz gegangene Solarpark im Gewerbegebiet Nordwest in Grevesmühlen die Bürgerbeteiligung zu gewährleisten. Nun soll auch die Windkraftanlage bei Santow durch die Genossenschaft betrieben werden. So profitieren die Anteilseigner vom Windstrom aus Santow.

Regelmäßige Rendite für die Genossenschaftsmitglieder

Katy Jurkschat vom Vorstand der Genossenschaft Zukunftsenergie. Quelle: Stadtwerke Grevesmühlen

Katy Jurkschat gehört zum Vorstand der Genossenschaft. Gründungsmitglieder sind die Stadtwerke, die VR-Bank sowie Mitarbeiter der Stadtwerke. „130 Mitglieder hat die Genossenschaft derzeit, sie alle haben Anteile an der Solaranlage. Leider können wir derzeit keine weiteren Mitglieder mehr aufnehmen“, so das Vorstandsmitglied. Doch das wird sich 2021 ändern, wenn das Windrad bei Santow Strom ins öffentliche Netz einspeist. Laut Katy Jurkschat werde über die konkreten Details der künftigen Beteiligung auf der Genossenschaftsversammlung entschieden. Im Anschluss werden dann die Informationen veröffentlicht, welche Möglichkeiten es für Privatleute gibt, Geld in die Windenergie der Stadtwerke zu investieren.

Wer investieren will, muss mindestens 50 Euro aufbringen, die Obergrenze legt die Genossenschaft fest. „Insgesamt soll die Genossenschaft ein für die Stadt Grevesmühlen und die Stadtwerke Grevesmühlen geeignetes Kommunikationsinstrument darstellen, um das Thema Erneuerbare Energien in den engeren Fokus der Bürger zu rücken und bei diesen Interesse für die klimapolitische Weiterentwicklung der eigenen Stadt zu wecken“, lautet das Ziel der Genossenschaft. Für die Anteilseigner sei es zudem eine Geldanlage.

Strompreis wird nicht weniger durch erneuerbare Energien

Wenig Auswirkungen hat der Betrieb der Windkraftanlage hingegen auf den Strompreis. Wie Katy Jurkschat betont, hänge der Strompreis weniger von der Quelle als vielmehr von den zahlreichen Umlagen ab. Billiger werde der Strom also nicht. Die Investition würde sich allerdings auf andere Weise bezahlt machen, denn die Stadtwerke setzen bei ihren Investitionen auf einen Energiemix, der das Unternehmen breit aufstellt und es nicht von einer Quelle abhängig macht.

So haben die Stadtwerke bereits vor 15 Jahren begonnen, ihr Konzept umzusetzen mit dem Bau der einstmals größten Solarstromanlage von Mecklenburg-Vorpommern, die auf der ehemaligen Deponie in Neu Degtow steht. 2005 ging die Anlage in Betrieb, die mit etwa 4000 Modulen nach heutigen Maßstäben eine durchschnittliche Größe hat. Wenig später folgte der Bau der Biogasanlage am Degtower Weg, 2010 erwarb das kommunale Unternehmen die erste Windkraftanlage bei Questin, 2013 wurde der Solarpark im Gewerbegebiet Nordwest eröffnet. Die Biogasanlage am Degtower Weg sorgt mit dem Blockheizkraftwerk dafür, dass neben Strom auch Wärme für Hunderte Haushalte zur Verfügung steht.

Kritik an den Verfahren rund um Erneuerbare Energien

Denn welche Energie dauerhaft den Bedarf der Zukunft absichern wird, das ist nach wie vor unklar. Ein Problem ist unter anderem die Kritik aus der Bevölkerung. Denn die Genehmigung der beiden Anlagen, auch für ein zweites Windrad gibt es inzwischen grünes Licht an dem Standort (sie wird allerdings nicht durch die Stadtwerke betrieben werden, Anm. d. Red.), ist nach wie vor umstritten.

Uwe Dramm, Prokurist der Stadtwerke: Der Strom der neue Anlage reicht theoretisch aus, um 6400 Haushalte zu versorgen.“ Quelle: Archiv

Weil es nach wie vor kein gültiges Konzept für sogenannte Windeignungsgebiete in Westmecklenburg gibt, stellen die Investoren Bauanträge, die nach den Richtlinien des Baugesetzbuches entschieden werden. Sogar die Stadt Grevesmühlen hatte gegen den Standort Santow protestiert – allerdings ohne Wirkung. Dass die Stadtwerke schließlich Interesse an der Anlage anmeldeten, hat einen einfachen Grund: „Wenn die Anlage gebaut wird, dann wollen wir, dass der Gewinn wenigstens in der Region bleibt“, so Katy Jurkschat. „So sichern wir ab, dass die Bürgerbeteiligung an der Anlage auch funktioniert.“

Von Michael Prochnow