Kostenlos bis 13:00 Uhr So putzig: Schwanenküken am Hotelstrand in Boltenhagen geschlüpft

Wie niedlich sind die denn? Vier Küken sind am Dienstag in Boltenhagen geschlüpft. Seit Jahren beobachtet Tauchlehrer Dieter Kalfack die Schwäne, die direkt an einem Wellenbrecher „wohnen“. Warum Tierliebe manchmal zum Problem wird, darüber spricht er hier. Alle Fotos der Kleinen in der Bildergalerie.