Großeinsatz in Grevesmühlen: Rettungskräfte trainieren für den Ernstfall

Silvio Tretow ist zufrieden. „Das haben die Jungs super gemacht, sie waren schnell und haben alle Personen richtig und gut versorgt.“ Tretow war jahrelang Rettungsassistent, inzwischen bildet er unter anderem Feuerwehrleute in Erster Hilfe aus. Vor wenigen Tagen hat er die Feuerwehrleute in Boltenhagen geschult. Jetzt waren die Grevesmühlener Kameraden an der Reihe. Die hatten am Vormittag mit Silvio Tretow die Theorieausbildung, um ihr medizinisches Wissen aufzufrischen. Danach ging es in die Einsatzfahrzeuge zu zwei großen Übungen. Zu Beginn mussten die Männer um Wehrführer Steve Klemkow einen Vater und sein kleines Kind retten, die bei einem fiktiven Bootsunfall in den Ploggensee gefallen waren. Anschließend ging es in ein leerstehendes Gebäude auf dem ehemaligen Sägewerksgelände in der Südstadt. Dort stand ein Haus in Flammen, die Räume waren voller Rauch, mehrere Personen mussten die Männer finden, retten und teilweise reanimieren. Die Bilanz, die Silvio Tretow, der die Übung bereits vor Wochen angesetzt und geplant hatte, im Anschluss zieht, ist durchaus kritisch. Dennoch: „Gute Truppe die Grevesmühlener.“

Kritische Auswertung nach den Übungen

Auch Wehrführer Steve Klemkow und Zugführer Nico Voigt, der den Einsatz am Ploggensee leitete, sind stolz auf ihre Leute. „Nur das Schlauchmanagement beim Einsatz am Sägewerk, das geht so nicht“, lautete der einzige Kritikpunkt nach der Übung. „Es kann nicht sein, dass vor dem einzigen Ausgang des Gebäudes solche Stolperfallen rumliegen“, so der Wehrführer. Ansonsten seien die Übungen auch aus seiner Sicht sehr gut gelaufen. Dass die Grevesmühlener Wehr mit 22 Mann und vier Fahrzeugen an einem Sonnabend zur Übung ausrückt, ist Teil des Trainings, das die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr regelmäßig absolvieren. „Dass wir mit einem ganzen Löschzug so etwas üben, das machen wir auch an einem ganz normalen Mittwoch. Und zwar regelmäßig“, erklärt Nico Voigt. Wenn allerdings sämtliche Großfahrzeuge zum Einsatz kommen, dann braucht die Truppe schon abgelegene Industriebrachen, um nicht den ganzen Verkehr zum Erliegen zu bringen. Vor allem dann, wenn Silvio Tretow noch ein paar Rauchgranaten zum Einsatz bringt, um die Situation so realistisch darzustellen wie möglich.

Tödlicher Badeunfall im August in Grevesmühlen

Die simulierten Fälle haben ernste Hintergründe. Die Übung auf dem Ploggensee zum Beispiel hatte Tretow schon vor Monaten geplant – dass die Grevesmühlener Feuerwehr Anfang August dort tatsächlich zum Einsatz kam, konnte niemand vorhersehen. Am 9. August war ein 39-Jähriger ums Leben gekommen, der nachts schwimmen gegangen war. Erst nach mehreren Stunden fanden die Taucher der DLRG aus Zarrentin die Leiche des Mannes. Zuvor hatten Feuerwehr und Polizei mit Booten und einem Hubschrauber nach dem Vermissten gesucht. Bei dem Opfer handelte es sich um einen Handwerker aus Osteuropa, der in der Region beschäftigt war.

First Responder als Hilfe für den Rettungsdienst

Silvio Tretow (30) war zehn Jahre lang Rettungsassistent. Jetzt bildet er Menschen in Erster Hilfe aus. Quelle: Michael Prochnow

Wie Silvio Tretow betont, seien die Übungen vor allem deshalb wichtig, weil der Fall, dass die Rettungsdienste und Krankenwagen eben nicht gleichzeitig mit der Feuerwehr eintreffen, immer wieder passieren kann. In einigen Orten gibt es inzwischen die First Responder, das sind innerhalb der Feuerwehr extra geschulte Kräfte, die Erste Hilfe leisten, in Grevesmühlen gibt es diese Abteilung nicht. Wehren wie in Boltenhagen und Schönberg jedoch setzen auf das System. Mit der Folge, dass die First Responder deutlich öfter im Einsatz sind als die eigentliche freiwillige Feuerwehr. Über diese zusätzliche Belastung streitet sich nicht nur die Politik. Denn die Grundsatzfrage lautet: Was kann und muss das Ehrenamt eigentlich noch alles zusätzlich leisten? „Deshalb ist es wichtig, dass die Feuerwehrleute die Erste-Hilfe-Maßnahmen nicht nur kennen, sondern sie auch anwenden können“, sagt der Experte, der sich für die Übungen immer wieder Neues einfallen lässt. Die Puppen zum Beispiel, der im Gebäude im Sägewerk platziert hatte, waren mit Lautsprechern ausgerüstet. „Die schreien dann auch – wenn wir schon üben, dann auch richtig.“

