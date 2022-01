Grevesmühlen

Am vergangenen Freitag montierten die Mitarbeiter des Grevesmühlener Bauhofs die Lichterketten ab, am Montag wurde der Tannenbaum, der eigentlich eine Nordmanntanne war, dann komplett entfernt. Erst wurden die einzelnen Äste abgesägt, dann folgte der Stamm. Nach zwei Stunden war der Job erledigt. Die Baum erntete in diesem Jahr besonders viel Lob, erstens weil er wirklich schön gewachsen war. Zweitens weil die Stadt auf Drängen der Stadtvertreter eine neue Beleuchtung gekauft hatte. Und die ließ den Baum in ganz besonderem Licht strahlen.

Gespendet hatte den Baum in diesem Jahr übrigens Brigitte Jensen aus Mallentin, ihr war die 30 Jahre alte Nordmanntanne zu große geworden im Garten. Wenn auch Sie ihren Baum für den Markt für den kommenden Jahreswechsel spenden wollen, einfach bei der Stadtverwaltung in Grevesmühlen melden unter 03881/7230.

Die Buden stehen auf dem Marktplatz für Firmen und Vereine. Quelle: Michael Prochnow

