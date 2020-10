Grevesmühlen

Da streiten sich die Gelehrten und die Hobbyfotografen: Welche Jahreszeit ist die schönste? Der Herbst jedenfalls hat die meisten Farben zu bieten. In den vergangenen Tagen haben die Leser wieder zahlreiche Fotos eingeschickt aus Grevesmühlen, Redewisch, Stellshagen und Neu Degtow. Die schönsten Fotos haben wir ausgewählt an dieser Stelle, vielen Dank an Kerstin Schünemann, die den Ploggensee in Grevesmühlen mit der Handkamera eingefangen hat, an Maria Grün für die Impressionen aus dem Klützer Winkel und an Fotograf Helmut Strauß für die faszinierende Stimmung im Morgennebel über Grevesmühlen. Wenn auch Sie Fotos haben, die Sie gern mit anderen Lesern teilen möchten, dann schreiben Sie uns an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de.

Der Strand von Redewisch. Quelle: Maria Grün

Herbstfotos aus dem Nordwestkreis: D frisch abgeerntete Acker ist nahe Stellshagen aufgenommen worden. Quelle: Maria Grün

Sonnenaufgang über dem Ploggensee in Grevesmühlen. Quelle: Kerstin Schünemann

Von Michael Prochnow