Boltenhagen

Die Dünenpromenade von Boltenhagen nimmt allmählich Form an. Inzwischen werden die Traversen aufgesetzt, so dass bereits deutlich zu erkennen ist, welche Dimensionen das Bauwerk hat. Startschuss für den Bau der Dünenpromenade war am 21. Februar mit Wirtschaftsminister Harry Glawe. Die Promenade mit Holzbelag soll den freien Blick aufs Meer ermöglichen. Auf pfahlgegründeten Plattformen werden zudem sechs Türme für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) sowie 17 Häuschen für die Strandkorbvermietung gebaut. Die Fertigstellung ist für den Dezember geplant. Die Dünenpromenade wird knapp drei Meter breit werden. 288 Pfähle wurden dafür in die Düne gerammt, die Gesamtkosten des Bauwerks liegen derzeit bei rund 7,2 Millionen Euro. 90 Prozent davon sind Fördermittel. Insgesamt ist die Promenade 2190 Meter lang und verbindet die Strandaufgänge 2 bis 20. Kritiker befürchten, dass die Strandbesucher sich durch die Spaziergänger auf der Promenade beobachtet fühlen und das Gesamtbild des Ostseebades von der Seeseite her stark in Mitleidenschaft gezogen würde. Eine Klage vor dem Oberverwaltungsgericht ist anhängig.

Von Michael Prochnow