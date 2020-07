So sieht das Live-Musikprogramm hinter Boltenhagens Kurhaus aus

Boltenhagen

Die vielen Urlauber im Ostseebad Boltenhagen genießen den Strand und Ausflüge ins Binnenland aber auch im Urlaubsort selber sind sie ein kulturelles Unterhaltungsangebot gewöhnt. Wegen der Corona-Pandemie müssen jetzt bestimmte Vorschriften und Regeln eingehalten werden, aber die Kurverwaltung macht zumindest kleine Konzerte auf der Wiese hinter dem Kurhaus möglich.

Unter dem Titel Wiesenklänge gibt es dort kleine Konzerte. Der nächste Künstler, der seine Songs spielen wird, ist der Gitarrist Matthias Kaye. Er füllt die Bühne an der Festwiese hinter dem Kurhaus am Donnerstag, 9. Juli. Ab 16 Uhr präsentiert er dort sein abwechslungsreiches Programm aus spanischer, südamerikanischer und klassischer Gitarrenmusik, Flamenco, Oldies, Country und aktuellen Hits, humorvollen Chansons und Musik für Kinder.

Sänger Ille Hamma und Gitarrist Sascha The Pascha sind das Duo „Zig Zag“, das am 10. Juli in Boltenhagen spielt. Quelle: Duo Zig Zag

Schon am Freitag, 10. Juli, geht es mit dem Duo „Zig Zag“ aus Berlin hinter dem Kurhaus weiter. Sänger Ille Hamma und Gitarrist Sascha The Pascha haben Ende Mai noch ein Autokonzert mit Melanie Müller in Greifswald gegeben. In Boltenhagen kann das Publikum, dann wieder ohne Auto zuhören und im Stuhl mitfeiern.

Das Duo Nervling sind Sängerin Moira Serfling und Gitarrist Tom Baetzel. Quelle: Veranstalter

Sängerin Moira Serfling und Gitarrist Tom Baetzel bilden das Duo „Nervling“. Sie treten am Sonnabend, 11. Juli, auf der kleinen Bühne hinter dem Kurhaus auf. Viele ihrer Songs sind bei einer 15-monatigen Reise entstanden, die die Musiker unter anderem nach Brasilien, Argentinien, Mexiko, Kuba, in die USA, nach Vietnam, Indien, Australien und Südafrika führte.

Eintritt frei, Corona-Regeln beachten

Der Eintritt zu den unterschiedlichen Konzerten auf der Festwiese hinter dem Kurhaus ist kostenfrei. Die Besucher müssen aber auf mindestens 1,5 Meter Abstand sowie auf die Hust- und Niesetikette achten. Wenn möglich sollen eigene Desinfektionsmittel mitgebracht werden und die Alltags-Maske soll jeder Gast dabei haben. „Die Teilnehmerzahl ist gemäß der Landesverordnung begrenzt“, sagt die stellvertretende Kurdirektorin Katleen Herr. „Eine Voranmeldung ist nicht möglich, so dass wir eine sichere Teilnahme an den Veranstaltungen leider nicht garantieren können.“

Von Malte Behnk