Selmsdorf/Berlin

So groß wie 21 Fußballfelder soll er werden: ein neuer Solarpark in der Gemeinde Selmsdorf. Die Securenergy Solutions AG mit Sitz in Berlin will ihn auf 14 Hektar Ackerland errichten. Der geplante Standort: rund einen Kilometer von Selmsdorf entfernt, östlich der Straße, die nach Hof Selmsdorf führt. Das Besondere des Projekts: Nicht nur die Gemeinde soll finanziell profitieren, sondern auch Bürger. Das bestätigte die Securenergy Solutions AG auf Anfrage.

Üblich ist, dass sich jeder an einem Bebauungsplanverfahren beteiligen kann, indem er Anregungen und Einwände geltend macht. Das wird auch beim Solarpark nahe Hof Selmsdorf so ein. Die Securenergy Solutions AG zeigt sich aber auch offen für eine Bürgerinformationsveranstaltung und „des Weiteren werden wir über unseren Partner einen regionalen Stromtarif anbieten und ein Crowd-Investment, dessen Konditionen noch durch eine Interessensbekundung festzulegen sind.“ Das Unternehmen kündigt an: „Hier kann man sich ab 500 Euro mit einer festen Verzinsung über fünf Jahre beteiligen und finanziell teilhaben.“

Die Securenergy Solutions AG erläutert in einer Präsentation, welche Einsparung ein regionaler Ökostromtarif gegenüber dem Tarif eines „herkömmlichen Anbieters“ bringen könnte. In dem Rechenbeispiel wäre es für einen Dreipersonenhaushalt ein Preis von 115,29 Euro pro Monat statt 127,32 Euro, also rund zehn Prozent weniger. Wie groß die Einsparung am Ende tatsächlich sein kann, steht aber noch nicht fest, denn das Bebauungsplanverfahren wird sich noch über viele Monate hinziehen. Niemand weiß heute, wie viel der grüne Strom bei welchen Anbietern kostet, wenn die Fotovoltaikanlagen ans Netz gehen.

Schwarmfinanzierung: Bürger beteiligen sich an Projekt

Die Konditionen für ein Crowd-Investment stehen ebenfalls noch nicht fest. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) erläutert, um was es bei der „Schwarmfinanzierung“ grundsätzlich geht: „Der Anleger finanziert das Projekt mit und erhält im Gegenzug eine Beteiligung an zukünftigen Gewinnen des finanzierten Projekts.“

„Wir merken jetzt in der Krise, wie wichtig erneuerbare Energien sind als Alternative zu fossilen Brennstoffen“, sagt Marcus Kreft (SPD), Bürgermeister in Selmsdorf. Quelle: Jürgen Lenz

Seitdem Sparer keine Zinsen mehr auf ihr Guthaben bekommen, wird das Crowd-Investing in Unternehmen und Energieprojekte immer beliebter. Für Bürger als Anleger bietet es Chancen, an Gewinnen teilzuhaben, aber auch Risiken.

Gefahr für Anleger: Im schlimmsten Fall ist das Geld weg

Die Ostsee-Sparkasse Rostock erläutert, wo generell eine Gefahr liegen kann: „Crowd-Kapital hat ein ähnliches Risiko wie Eigenkapital.“ Das bedeutet: Sollte bei einem Projekt etwas schieflaufen, könnten Anleger im schlimmsten Fall das investierte Geld nie wiedersehen. Die Ostsee-Sparkasse warnt: „Die gesamte Finanzierungsstruktur sollte sehr genau geprüft werden.“ Totalausfälle müssten für die Anleger verkraftbar sein.

2021 war das Interesse bei einem etwas anderen Anlagemodell des „Bürgerwindparks Schönberg“ sehr gering. Nur 20 von den 5600 angeschriebenen Einwohnern in Schönberg und Umgebung zeichneten Anteile an der Bürgerwindpark Schönberg GmbH. Damit wurden sie für knapp 20 Jahre Mitgesellschafter.

Vorteile für Gemeinde: Strompauschale plus Gewerbesteuer

Auch an dem ersten Windpark nach dem Bürgerbeteiligungsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern konnten sich Einwohner mit einem Betrag ab 500 Euro beteiligen – mit allen Chancen und Risiken. Eine Einlagensicherung oder Ähnliches gibt es für sie auch bei dieser Investition in ein Projekt der erneuerbaren Energien nicht.

Nordöstlich von Hof Selmsdorf ist ein 14 Hektar großer Solarpark geplant. Quelle: OZ

Klarer sind die Vorteile, die Selmsdorf nach dem aktuellen Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vom geplanten Solarpark haben soll. Die Securenergy Solutions AG erklärt auf Anfrage: „Die Gemeinde erhält die laut EEG 2021 maximal zulässigen 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde, dies macht maximal etwa 28 000 Euro pro Jahr aus und wird jährlich genau abgerechnet.“ Zudem stellt das Unternehmen in Aussicht: „Die Gewerbesteuer würde bei einer Laufzeit von 30 Jahren zusätzlich etwa zwei Millionen Euro betragen. Die Betreibergesellschaft wird in Selmsdorf gegründet.“ Somit würde dieses Geld in die Kasse der Kommune fließen.

Zwei Windräder drehen sich unweit des Ackers, auf dem ein Unternehmen aus Berlin einen Solarpark bauen will. Quelle: Jürgen Lenz

Ebenfalls profitieren soll die Umwelt. Nach Auskunft des Projektentwicklers würden die Fotovoltaikanlagen pro Jahr 14 Millionen Kilowattstunden grünen Strom erzeugen, was ausreichen würde, um 3900 Drei- bis Vierpersonenhaushalte zu versorgen. Damit würden gegenüber der Stromerzeugung mit Kohle jährlich etwa 12 000 Tonnen des Treibhausgases CO2 eingespart.

Einwohnerversammlung in Sporthalle und im Internet

Der Selmsdorfer Bürgermeister Marcus Kreft (SPD) spricht einen weiteren Vorteil an: die Versorgungssicherheit. Er sagt: „Wir merken jetzt in der Krise, wie wichtig erneuerbare Energien sind als Alternative zu fossilen Brennstoffen.“ Kreft bestätigt, dass eine Einwohnerversammlung geplant ist – wegen Corona eventuell zeitgleich in der Sporthalle und online.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Gemeinde Selmsdorf betreibt seit 2012 einen eigenen Solarpark am Rand des Gewerbegebiets „Herrenwiekers Camp/Krempelmoor.“ Er ist knapp zwei Hektar groß. Marcus Kreft beziffert den Überschuss im vorigen Jahr auf 140 000 Euro. Der Selmsdorfer Bürgermeister sagt: „Wir sind ganz zufrieden damit.“

Die Securenergy Solutions AG betreibt in Mecklenburg-Vorpommern einige Solaranlagen auf Dächern, vor allem bei landwirtschaftlichen Betrieben. Das Unternehmen kündigt an: „Wir haben einige Solarparks in MV in der Entwicklung, die auch teilweise dieses Jahr noch realisiert werden.“ Bereits bestehende Solarparks habe die Firma in Brandenburg und Niedersachsen.

Von Jürgen Lenz