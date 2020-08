Boltenhagen

Maria Schultz vom Bauamt des Amtes Klützer Winkel ist nicht unbedingt für ihren Hang zum überschwänglichen Lob bekannt, was zum Beispiel die Bautätigkeiten von Investoren im Ostseebad Boltenhagen angeht. Doch was die Arbeiten am Aparthotel Boltenhagen betreffen, die vor über zwei Jahren begannen und mit einer symbolischen Schlüsselübergabe in dieser Woche offiziell abgeschlossen wurden, ist sie tatsächlich einmal voller Anerkennung. „Ich freue mich, sagen zu können, dass die Zusammenarbeit mit der Projektentwicklungsgesellschaft mehr als zufriedenstellend lief. Es wurden wirklich alle Auflagen erfüllt.“

Das Lob freute Andrea Manke-Scheppelmann, Geschäftsführerin der Projektentwicklungsgesellschaft aus Henstedt-Ulzburg, die coronabedingt zwar nicht zu einer rauschenden Eröffnungsparty, jedoch zu einem kleinen Umtrunk in das Café der Anlage einlud.

Anzeige

Nachfrage nach Urlaubsapartments wächst

Das Café befindet sich im vorderen der insgesamt fünf Apartmenthäuser, das direkt zur Ostseeallee hin ausgerichtet wird. Es soll auch als Rezeption zur Begrüßung der Feriengäste durch die Mitarbeiter von Upstalsboom Hotels und Ferienwohnungen dienen. Die ersten Urlauber werden bereits in ein paar Tagen anreisen.

Weitere OZ+ Artikel

„Alle Apartments sind ausgebucht“, verkündete Hanna Kramer von Upstalsboom Hotels und Ferienwohnungen, die mit der Vermietung der insgesamt 47 Zwei- und Drei-Raum-Apartments betraut ist. „In Corona-Zeiten werden verstärkt Ferienwohnungen von Urlaubern nachgefragt.“

Bildergalerie vom neu eröffneten Aparthotel in Boltenhagen

Zur Galerie Einblick in die Anlage und in ein Zweiraum-Apartment

Das Café soll zukünftig auch als öffentliches Café geführt werden. „Aufgrund der Pandemie-Situation“, erklärte Kim Rösner von Upstalsboom, „haben wir bisher noch nicht geöffnet.“ Upstalsboom sei dabei, ein Sicherheitskonzept für das Café zu entwickeln.

Die Apartments mit einer Größe von 53 bis 93 Quadratmeter, drei davon sind behindertengerecht, wurden bereits sämtlich an Eigentümer verkauft, erläutert Manke-Scheppelmann das Konzept des Aparthotels. Die Eigentümer dürfen ihre Wohnung allerdings selbst nur ein paar Wochen und hauptsächlich in der Nebensaison nutzen.

Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki auf dem Balkon eines der Apartments im neu eröffneten Aparthotel an der Ostseeallee in Boltenhagen. Quelle: Annett Meinke

Gemeinde wollte keine reine Ferienwohnungsanlage

Dass es sich bei dem Objekt nicht um eine reine Ferienwohnungsanlage handeln darf, in der die Wohnungen den Privatbesitzern nur als Zweitwohnung für die Urlaubszeit dienen, war unter anderem eine Bedingung der Gemeinde, als sie dem Projekt zustimmte. Zuvor stand auf dem Grundstück an der Ostseeallee 48 das Hotel „Haus Boltenhagen“.

Symbolische Schlüsselübergabe im neuen Aparthotel an der Ostseeallee in Boltenhagen: mit Hanna Kramer (v. l.) und Kim Rösner von Upstalsboom Hotels und Ferienwohnungen, Andrea Manke-Scheppelmann von der Projektentwicklung Manke, Thomas Neuffer, Antje Radetzky und Kirsten Koch von der Boltenhagener Appartement & Immobilien Service (BAIS), Maria Schultz vom Bauamt des Amtes Klützer Winkel und Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki. Quelle: Annett Meinke

Die spätere Kritik einiger Gemeindevertreter, die anhand der Planungsunterlagen fanden, dass die fünf Apartmenthäuser auf dem Grundstück „zu eng zusammenstehen“, hat sich inzwischen offenbar in Luft aufgelöst. Zumindest ist dem Boltenhagener Bürgermeister Raphael Wardecki, der an der symbolischen Schlüsselübergabe des neuen Aparthotels an der Ostseeallee 48 teilnahm, derzeit keine Kritik an der Anlage bekannt.

Tiefgarage rechnet sich

„Allerdings bin ich auch noch nicht so lange im Amt und weiß auch nicht, wie das ’Haus Boltenhagen’ zuvor aussah.“, sagt er. Dass es in der Tiefgarage, die zum Objekt gehört, einen Fahrrad-Abstellraum direkt neben der Einfahrt gibt, gefällt dem ausgewiesenen Fahrrad-Fan Wardecki, der im Ostseebad und in der Region immer mit seinem Lastenrad mit Elektroantrieb unterwegs ist, in jedem Fall. Und dass jede Tiefgarage dem Ostseebad, das in der Hochsaison von Autos zugestellt ist, gut tut, ist auch unbestreitbar.

Wichtig für Fahrrad-Fan Raphael Wardecki (Bürgermeister des Ostseebades Boltenhagen) – der Abstellraum für Fahrräder in der Tiefgarage des neuen Aparthotels in Boltenhagen. Links neben ihm Maria Schultz vom Bauamt des Amtes Klützer Winkel. Quelle: Annett Meinke

Die Entscheidung für eine Tiefgarage, erklärt Projektentwicklerin Manke-Scheppelmann, war auch eine Kostenfrage. „Es ist natürlich teurer, eine Tiefgarage zu bauen. Vor allen Dingen auch, weil wir hier aufgrund der nahen Ostsee doch ziemlich mit dem Grundwasser zu kämpfen hatten. Doch das haben wir gelöst. Letztlich hätten wir in jedem Fall Platz für Parkplätze für die Autos der Urlauber benötigt, und so konnten wir stattdessen ein Apartmenthaus mehr bauen.“

Von Annett Meinke