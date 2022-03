So überlebt eine Kita im kleinen Dorf: Kindergarten in Upahl setzt auf Tiere und Ländliches

Upahl

Viele Kindergärten auf dem Land mussten in den vergangenen 30 Jahren schließen. Die Kita „Landmäuse“ in Upahl hat sich dagegen bis heute gehalten. Und nicht nur das. „Der Bedarf ist hier extrem hoch“, sagt Regina Buße. Sie leitet den Kindergarten seit 2018. Heute arbeiten für ihn sieben Erzieherinnen, eine junge Frau im Bundesfreiwilligendienst und eine Auszubildende.

Die 48 Betreuungsplätze sind komplett belegt. Kaum hat ein Kind die Kita verlassen, rückt schon das nächste nach. Regina Buße bedauert: „Wir können nicht alle Interessierten bedienen.“ Die Kita sei bemüht, vorzugsweise Kinder aus der Gemeinde Upahl und Umgebung aufzunehmen. Etwa zehn Prozent kommen aus Grevesmühlen, Rüting und anderen Kommunen.

Regina Buße erklärt: „Wenn es nach den Anmeldungen geht, könnten wir noch eine Menge mehr Kinder aufnehmen. Leider gibt es das Gebäude nicht her.“ Das soll sich aber ändern – auch vor dem Hintergrund, dass sich immer mehr Firmen in der Gemeinde ansiedeln. Mit dem künftigen Großgewerbestandort wird die Nachfrage nach Kitaplätzen weiter steigen. „Wir sind auf einem guten Weg, Lösungen zu finden, um allen Antragstellern einen Platz zur Verfügung zu stellen“, sagt Regina Buße. Leider gehe das nicht von heute auf morgen. Konkret werden will die Leiterin des Kindergartens noch nicht. Vieles ist noch in der Beratung.

Das Ländliche und Tiere spielen eine große Rolle

Die vielen Arbeitsplätze und steigende Einwohnerzahlen sind zwei Ursachen für den Erfolg der Kita, die das Deutsche Rote Kreuz in Upahl betreibt. Eine Besonderheit, die sie bietet: Das Ländliche und Tiere spielen eine große Rolle. Von März bis Dezember besuchen die Kinder regelmäßig den Lottihof, ein Tierschutzprojekt in Testorf-Steinfort. Einmal in der Woche gehen die Mädchen und Jungen in ein nahe gelegenes Wäldchen oder halten sich im Sportraum der Gemeinde fit. „Wir sind auch sehr darauf bedacht, dass die Kinder viel draußen sind“, sagt Regina Buße.

Zohair Aherrahrou hat seine beiden Kinder der Kita anvertraut. Ist das Mitglied des Elternrates zufrieden? „Wir sind sehr zufrieden“, antwortet der Upahler, der in Lübeck arbeitet, während seine Frau nach Wismar zur Arbeit fährt. Die beiden haben vor wenigen Jahren in Upahl ihr Eigenheim gebaut. Ihre anderthalb und viereinhalb Jahre alten Kinder gehen gerne die Kita, berichtet Zohair Aherrahrou. Er lobt die konstruktive Kommunikation zwischen Erzieherinnen und Eltern. Was ist in seinen Augen das Besondere der Kita „Landmäuse“? „Das Ländliche.“ Gut findet er auch den Sport.

Mit der Bibliothek in Grevesmühlen arbeitet die Kita in Upahl ebenfalls zusammen. Damit wollen die Erzieherinnen Lesefreude und Sprachbildung fördern.

Immer mehr Spielgeräte stehen auf dem Außengelände des Kindergartens. Quelle: Jürgen Lenz

„Momentan sind wir bei der Neugestaltung des Außengeländes“, berichtet Regina Buße. Im vorigen Jahr wurden eine Sandkiste und ein Zirkuswagen angeschafft. Zwei Holzpferde samt Zubehör konnten aus Spendengeldern finanziert werden. Eltern bauten aus Paletten eine Außenküche. Die Kitachefin kündigt an: „In diesem Jahr werden für die Kleinen ein paar Dinge angeschafft, damit unser großzügiges Außengelände noch attraktiver wird.“

Insektenfreundliches Pflanzenbeet angelegt

Zum Besonderen der Kita in Upahl passt ihr Schmetterlingsprojekt. Erzieher und Kinder haben ein großes Beet mit Pflanzen und Blumen angelegt, die Insekten anziehen. Dafür gab die Stiftung Klima- und Umweltschutz 500 Euro. Die Kita nutzte das Geld auch fürs Projekt „Buddeln für Bäume.“ Jetzt gedeihen Obstbäume auf ihrem Gelände.

Seit Beginn der Pandemie lautet ein Motto des Kindergartens in Upahl: „So viel Normalität wie möglich, trotz Corona.“ Groß war die Freude über ein Lichterfest am 11. November 2021. Der Elternrat unterstützte es – wie die Weihnachtsfeier. Ein für April geplanter Flohmarkt muss aber wegen der Corona-Lage verschoben werden. Regina Buße sagt: „Ein neuer Termin ist für den Juni angedacht.“ Er werde rechtzeitig bekannt gegeben.

Von Jürgen Lenz