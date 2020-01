Grevesmühlen

Mehrwegboxen, Papierverpackungen und Netze: Der Markant-Markt in Grevesmühlen setzt auf Nachhaltigkeit – und verbannt zunehmend das Einweg-Plastik aus seinen Regalen. Nachdem an der Fleisch- und Käsetheke schon seit Oktober vergangenen Jahres selbst mitgebrachte Dosen zum Abfüllen der Produkte genutzt werden können, wurden zuletzt auch an der Salatbar zwei Alternativen zur Plastikschale eingeführt.

„Wo es möglich ist, versuchen wir unseren Kunden Alternativen zu bieten“, sagt Marktleiterin Cornelia Heine. Das ginge allerdings nicht von heute auf morgen, sondern nur Schritt für Schritt. Banane, Bio-Gurke und Bio-Zucchini würden schon längst nicht mehr in Plastikfolie eingepackt werden. Stattdessen tragen sie Banderole. Äpfel und Birnen hingegen gibt es lose – oder in kompostierbaren Netzen oder einer Pappschale.

„Grüne“ Tüten aus Zuckerrohr

Damit nicht genug: Die Tüten für loses Obst und Gemüse sehen optisch zwar wie herkömmliche Plastiktüten aus. Ihre Aufschrift „I’m Green“ – „Ich bin grün“ – verrät aber, etwas ist anders. Die Tüten bestehen zu mindestens 85 Prozent aus dem nachwachsenden Rohstoff Zuckerrohr. Das gleiche Material wird auch an den Tresen für Fleisch und Käse eingesetzt.

Wer keine „grüne“ Tüte nutzen möchte, kann auf das Mehrweg-Frischenetz zurückgreifen. Diese haben sich auch in den Markant-Märkten etabliert. Quelle: Karsten Dollak

Dort können Kunden seit Oktober ihre Waren auch in eigene wiederverwendbare Dosen verpacken lassen. „Die Herausforderung hier ist, alle Hygiene-Vorschriften einzuhalten“, sagt Marktleiterin Cornelia Heine. Deshalb könnten Kunden ihre Behälter nicht einfach auf den Tresen stellen. Dafür gebe es ein Tablett. Grundsätzlich würde sich jede verschließbare Kunststoffdose eignen. Gefäße aus Porzellan und Glas seien aufgrund der Splittergefahr aber ausgeschlossen.

Einkaufen mit eigener Dose: So geht’s Fleisch, Wurst und Käse können bereits seit Oktober im Markant-Markt in Grevesmühlen in selbst mitgebrachte Behältnisse abgefüllt werden. So geht’s: 1. leere und saubere Box mitbringen (wichtig: kein Porzellan oder Glas) 2. Behälter öffnen 3. den Behälter auf das Hygiene-Tablett stellen 4. wie gewohnt bestellen 5. den vollen Behälter samt Bon entgegennehmen 6. den Behälter verschließen 7. wie gewohnt an der Kasse zahlen

Auch an der Salatbar kommen künftig Mehrwegdosen zum Einsatz. „Oder aber eine Schale, die kompostierbar ist“, sagt Kerstin Kühn, stellvertretende Leiterin des Markant-Marktes und zeigt beide Varianten. Die Plastikschale verschwinde damit komplett. Im Gegensatz zur Frischetheke können hier aber keine eigenen Behälter mitgebracht werden. Der Grund: Sind die Dosen nicht gleich, könne das Gewicht des Salat und damit der Preis an der Kasse nicht genau bestimmt werden.

Boxen für Käse, Wurst und Eier

Einmal gekauft, werde die Dose mit einem Punkt versehen und könne immer wieder genutzt werden. Ähnlich funktioniert es bei den Eiern. „Seit einer Weile können auch unsere Eier lose gekauft werden und in Mehrwegboxen nach Hause transportiert werden“, erklärt Kerstin Kühn weiter.

Eier können im Markant-Markt in Grevesmühlen nun auch lose gekauft werden. Für den Transport gibt es Mehrwegboxen. Quelle: Pauline Rabe

Der Markant-Markt in der Gebhardstraße 4 ist nicht der einzige Supermarkt in Grevesmühlen, der versucht, Plastikverpackungen zu reduzieren. Im Marktkauf Korzak in der Klützer Straße 57 werden bereits seit drei Jahren Papiertüten als Alternative zur Plastiktüte in der Obst- und Gemüseabteilung angeboten.

Knotenbeutel für einen Cent

Die Einzelhandelskette Aldi Nord hatte erst kürzlich verkündet, dass die sogenannten Knotenbeutel künftig nicht mehr kostenfrei in ihren Läden angeboten werden, sondern ein symbolischer Cent für diese verlangt wird. Das gilt auch für die Grevesmühlener Filiale in der Gebhartstraße 4.

Wer bei Aldi beim Einkauf von Äpfeln, Birnen oder Tomaten nicht auf den sogenannten Knotenbeutel verzichten will, muss dafür seit Sommer 2019 einen Cent pro Stück zahlen. Quelle: Marcel Kusch/dpa

Penny nahm im Juni 2019 als erster Discounter in Deutschland dauerhaft ein Mehrweg-Frischenetz aus Baumwolle für Obst und Gemüse ins Sortiment. Das gibt es auch in der Wismarschen Straße 152 als Alternative zur Plastiktüte.

Beschwerden nach Plastikfasten

Im Rewe-Markt an Klützer Straße 1 in Grevesmühlen hat man sogar einen radikaleren Versuch gewagt und einen Tag komplett auf die Plastiktüten für Obst und Gemüse verzichtet. Plastikfasten nannte sich die Aktion. Statt der Tüten konnten auch hier Mehrwegnetze gekauft werden.

Das kam nicht bei allen Kunden gut an. „Danach haben sich schon einige beschwert“, berichtet Marktleiterin Heike Fraaß. Deshalb gebe es nun beide Varianten – und die Kunden müssten selbst entscheiden, inwiefern sie etwas für die Umwelt tun und auf Plastik verzichten möchten.

Von Pauline Rabe