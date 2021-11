Wismar

Mit zwölf Neuinfektionen startet der Landkreis Nordwestmecklenburg mit einer vergleichsweise geringen Anzahl von Coronafällen in die neue Woche. In den vergangenen Tagen lag sie mit bis zu 72 Neuinfektionen pro Tag deutlich höher.

Die Hospitalisierungsinzidenz für Nordwestmecklenburg sinkt am Montag auf 1,9, die Auslastung auf den Intensivstationen liegt bei 5,2 Prozent. Weit über 200 ist die Infektionsinzidenz: 231,0. Am vergangenen Samstag überschritt der Landkreis die Inzidenzschwelle von 200 bei den gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. „Wegen der noch relativ niedrigen Hospitalisierungsinzidenz und ITS-Auslastung ergab sich in der risikogewichteten Stufenkarte der Corona-Ampel allerdings keine Hochstufung“, erklärt Kreissprecher Christoph Wohlleben. Auch am Montag bleibt Nordwestmecklenburg weiterhin in Stufe gelb.

Außer Nordwestmecklenburg mit der landesweit niedrigsten Infektionsinzidenz wird auch Vorpommern-Greifswald trotz der heute höchsten Infektionsinzidenz von 419, aber wegen einer ebenfalls niedrigen Hospitalisierungsinzidenz von 2,5 als gelb eingestuft. Die Mecklenburgische Seenplatte befindet sich weiterhin in Warnstufe rot, wofür die Hospitalisierungsinzidenz von 8,1 und vor allem die ITS-Auslastung von 19,4 Prozent ausschlaggebend sind. Alle anderen Landesteile befinden sich in Warnstufe orange. Landesweit beträgt die Hospitalisierungsinzidenz 6,6, die ITS-Auslastung elf Prozent und die Infektionsinzidenz 314,4.

In der vergangenen Woche gab es im Landkreis insgesamt 359 Neuinfektionen. Die meisten zählte Wismar mit 134 gefolgt von den Ämtern Lützow (56), Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen (39), Neukloster-Warin (27), Gadebusch (20), Schönberger Land (19), Klützer Winkel (17), Rehna (13), Neuburg (12), Grevesmühlen-Land (10), der Gemeinde Ostseebad Poel (8) und der Stadt Grevesmühlen (4).

3-G-Regelung in der Kreisverwaltung

Ab kommenden Donnerstag (25. November) gelten in allen Einrichtungen und Häusern der Kreisverwaltung verschärfte Maßnahmen. Das Betreten wird nur noch möglich sein, wenn ein entsprechender Impfnachweis oder ein gültiger Genesungsnachweis vorgelegt wird. Die dritte Möglichkeit ist ein negatives Testergebnis eines bei einer Schnelltesteinrichtung durchgeführten Corona-Schnelltest, das nicht älter als 24 Stunden ist. Minderjährige (unter 18 Jahre) sind von der 3-G-Regelung ausgenommen.

Von OZ