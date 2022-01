Wismar

Am letzten Tag des Jahres 2021 meldete Nordwestmecklenburg noch einmal 65 Coronafälle. Am Neujahrstag kamen 15 weitere Fälle hinzu, der Sonntag zählte 21 und der Montag 19. Somit gab es insgesamt 120 Neuinfektionen an vier Tagen. Die Hospitalisierungsinzidenz in Nordwestmecklenburg steht bei 4,4, die Auslastung der Covid-Intensivbetten für unseren Klinikcluster bei 41 Prozent und die aktuelle Infektionsinzidenz bei 242,4. Nordwestmecklenburg war über den Jahreswechsel in Stufe Orange eingestuft und bleibt es auch weiterhin.

Landesweit beträgt die Hospitalisierungsinzidenz 8,2. Die Auslastung der Intensivbetten für Covid-Patienten ist bei 93 Prozent und die Infektionsinzidenz für MV beträgt 284,3. Es gelten auch hier die Regeln der Stufe Orange – ausgenommen sind Regionen, deren eigene Warnstufe höher liegt.

In der letzten Dezemberwoche hatte es in Nordwestmecklenburg insgesamt 379 Neuinfektionen gegeben. Davon fallen mit 110 Meldungen die meisten auf Wismar. Die geringste Anzahl an Coronafällen hatte die Stadt Grevesmühlen mit drei. Auf die Gemeinden verteilen sich die Neuinfektionen wie folgt: Das Amt Schönberger Land zählt 70, die Ämter Klützer Winkel und Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen jeweils 36, Neukloster-Warin verzeichnete 28, das Amt Grevesmühlen-Land 27, Lützow-Lübstorf 26, das Amt Rehna 15, die Ämter Gadebusch und Neuburg jeweils zwölf und die Insel Poel vier Coronafälle.

Von OZ