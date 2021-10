So verzaubern Feen und Faune die Besucher von Boltenhagen

Boltenhagen

Sie zauberten ein Lächeln in die Gesichter der Besucher und Einwohner von Boltenhagen. 25 Fabelwesen bevölkerten am Sonnabend das Ostseebad. Ein Bodypainting-WM-Team schminkte und maskierte sie. Caudia Krämer aus Rostock und Enrico Lein aus Gosen im Landkreis Oder-Spree verwandelten die Menschen mit Farben und Masken in fantastische Figuren.

Die beiden Bodypainter machten sie viel Arbeit. Bereits um 10 Uhr begannen sind, damit alle Figuren fertig sind zum Start der Veranstaltung „Feen, Faune und Fabelwesen“ um 17 Uhr. Die Darsteller kamen aus Berlin, Lübeck, Leipzig, Nürnberg, Pisa und Buenos Aires.

Der Herbst und der Sommer küssten sich noch einmal

Viele hundert Besucher erlebten das Spektakel im Kurpark bei schönstem Wetter. „Heute küssen sich der Herbst und der Sommer noch einmal“, freute sich Katleen Herr von der Boltenhagener Kurverwaltung. Zahlreiche Gäste strömten an dem Tag ins Ostseebad. Im Kurpark hatten sie Gelegenheiten en masse für Fotos mit tollen Motiven.

Zur Galerie Eine fantastische Show erlebten am Sonnabend die Besucher des Ostseebads. Bunt geschminkte und gekleidete Kobolde, Elfen, Teufelchen und Hochseilartisten unterhielten das Publikum.

Zu „Feen, Faune und Fabelwesen“ lädt Boltenhagen seit vielen Jahren ein. Nur 2020 musste das fantasievolle Spektakel wegen Corona ausfallen. Am Sonnabend kamen in etwa wieder so viele Gäste wie in den Jahren vor der Pandemie. „Es ist sensationell schön“, schwärmte Katleen Herr am Nachmittag.

Nächste Attraktion in Boltenhagen: Drachenfest

In diesem Jahr lädt das Ostseebad Boltenhagen zu weiteren Attraktionen ein. Ein Drachenfest steigt am Sonnabend, den 16. Oktober, und Sonntag, den 17. Oktober, ab 10 Uhr an der Sport- und Freizeitanlage. „Drachenfreunde aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg machen den Himmel bunt“, kündigt die Kurverwaltung an. Den Kindern bietet sie Hüpfburgen, Schminken, Keramikbemalen, Luftballonmodellage, ein Glücksrad und eine Show. Am Sonnabend spielt die Musikband Tripod von 19 bis 23 Uhr. Am Sonntag erhellt ein Feuerwerk ab 21 Uhr den Himmel.

Der Boltenhagener Wintermarkt wird wie gewohnt vom 22. Dezember bis 2. Januar im Kurpark öffnen. Nur an Heiligabend bleibt er geschlossen.

2022 kein organisiertes Neujahrsbaden

Zu Beginn des kommenden Jahres ist jedoch etwas anders als in den Zeiten vor der Pandemie. „Da es coronabedingt zum Jahreswechsel kein Zelt geben wird, kann leider auch kein organisiertes Neujahrsbaden stattfinden“, bedauert die Kurverwaltung. Umkleiden, Fönstationen und weitere Annehmlichkeiten könnten nicht angeboten werden, aber: „Trotz allem sind freiwillige Neujahrsbader am Strand des Ostseebades Boltenhagen herzlich willkommen.“

Von Jürgen Lenz