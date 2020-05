So war das Netzwerk der Druiden in Mecklenburg

Rostock

Auf dem Friedhof der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde in Kühlungsborn befindet sich unmittelbar hinter der Natursteinmauer, links neben dem Haupteingang, die Grabstätte der Familie Hermann Grünberg. Den Grabstein ziert ein goldener Druidenstern. Dieses Symbol war Anlass, auf Spurensuche zu gehen und sich mit der Geschichte des Druidenordens und einigen seiner ehemaligen lokalen Logenvereinigungen zu befassen. Auch die Logen des Druiden-Ordens grenzten sich gegenüber der Öffentlichkeit ab, nahmen erst nach einer Phase von Prüfungen Mitglieder auf und verpflichteten sich zum Stillschweigen.

Die Mecklenburger Logen – zwischen 1907 und 1928 wurden sieben Logen gegründet – gehörten zur Großloge Hansa, die bereits 1876 gegründet worden war. Die erste Loge in Deutschland war am 15. Dezember 1872 entstanden und trug die Bezeichnung „Dodona-Hain Nr. 1 von Preußen“. Ein Jahr später gründeten sich in den Hafenstädten Hamburg, Bremen und Bremerhaven weitere Logen.

So schlossen sich am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts gleichgesinnte Handwerksmeister, Intellektuelle, Kaufleute und Ingenieure in vielen Teilen Deutschlands zu Logen unter der Schirmherrschaft der Reichsgroßloge/Deutscher Druiden-Orden (22. Juli 1887) zusammen. Zur Großloge Hansa gehörten vorwiegend die Logen von Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg, insgesamt 52 Logen, die sich später aufgrund des Druckes des nationalsozialistischen Regimes am 1. Juli 1935 selbst auflösten.

Eintreten für Toleranz und Nächstenliebe

Der Deutsche Druiden-Orden, der sich 1947 wieder gründete, gilt wie auch die Freimaurer und der Odd Fellow-Orden seit etwa 250 Jahren als ein soziales Netzwerk. Als Leitspruch für ihre Tätigkeit wählten die Brüder des Druiden-Ordens die Worte des Philosophen Immanuel Kant, die er 1784 im Zeitalter der Aufklärung formulierte: „Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“

Die Logen in Mecklenburg In Mecklenburg bestanden die nachfolgenden örtlichen Logen des Druidenordens: Obotriten in Malchin (gegründet 15. Januar 1907)Fritz-Reuter in Rostock (gegründet 5. November 1910)Wenden in Schwerin (gegründet 25. November 1911) John Brinckmann in Ribnitz (gegründet 9. Februar 1924) St. Christophorus in Warnemünde (gegründet 5. Februar 1925)Pribislav in Bad Doberan (gegründet 7. Februar 1925) St. Urban in Brunshaupten (gegründet 2. Juni 1928)

Der Kern der Logenarbeit prägt auch noch heute das Eintreten ihrer Mitglieder für Brüderlichkeit, Toleranz, tätige Nächstenliebe und den Schutz der Menschenrechte. Dabei handelt es sich um eine humanistische Gemeinschaft vertrauensvoll und freundschaftlich verbundener Männer, die bestrebt sind, sowohl die Meinung als auch die Geisteshaltung anderer zu achten und keine Vorurteile hinsichtlich Nationalität, Beruf, Religion, Rasse oder politischer Überzeugungen zu haben.

Der Name des Ordens ist von den geheimnisvollen Priestern der Kelten und ihrer Natursymbolik abgeleitet. „Druid“ übersetzt aus dem Keltischen bedeutet: ‚klug‘ oder ‚weise‘. Der erste Druiden-Orden entstand 1781 in London. Die Leitmotive der Logen des Druiden-Ordens in Deutschland sind: Einigkeit – Frieden – Eintracht und „Tue Gutes, aber sprich nicht darüber.“ Die Logen arbeiten noch heute uneigennützig und verfolgen keine wirtschaftlichen Interessen.

Zur Inneren Loge hatten nur Mitglieder Zutritt

Der Orden hat keine Geheimnisse, lediglich hütet er seine Passwörter – Erkennungsworte, die für ein Jahr gelten – und seine Rituale. Zur Inneren Loge haben nur Mitglieder Zutritt, zur Äußeren Loge auch Gäste. Die Sitzungen finden nach festgelegter Form statt. Alle Mitglieder des Ordens tragen dann eine Regalie. Hierbei handelt es sich um differenzierte sichtbare Zeichen. Gegenüber Außenstehenden verpflichten sich die Logenbrüder Stillschweigen zu wahren.

Mitglied kann nur werden, wer mindestens 25 Jahre alt ist und wer als Gast etwa ein Jahr lang die Veranstaltungen der Außenloge besucht hat und nach Prüfung der Brüder für würdig empfunden wird.

Es gibt drei Logengrade: Der Ovatengrad symbolisiert das Streben nach Wahrheit. Ovate ist, wer Respekt vor dem Anderssein zeigt. Der Bardengrad gilt der Kunst und Herzensbildung und im Druidengrad lautet das Motto: Verantwortung und Tatkraft. Der sogenannte Edel-Erz (E.E.) steht der Loge vor. Zu den Beamten (Funktionsträgern) gehören Unter-Erz, Schriftführer, Schatzmeister, Führer und Innere Wache. Mit Alt-Edel-Erz wird der ehemalige Edel-Erz bezeichnet. Ihm obliegt bei den Zusammenkünften die Einhaltung der Rituale und Formen. Funktionsträger, wie Rechter Handbarde des Oberstuhls, Linker Handbarde des Oberstuhls, Rechter Handbarde des Unterstuhls, Linker Handbarde des Unterstuhls, gelten als veraltet.

Die Berufe der Druiden Die Mitglieder der Fritz-Reuter-Loge Rostock, Christophorus-Loge Warnemünde, John Brinkmann-Loge Ribnitz, Pribislav-Loge Bad Doberan und St. Urban-Loge Brunshaupten setzten sich aus folgenden Berufsgruppen zusammen: Kaufmann 14, Schulrat, Rektor, Lehrer 12, Ingenieur 5, Restaurateur 5, Geschäftsführer 5, Bankfachmann 4, Fabrikant 4, Hotelbesitzer 4, Konditor-, Bäckermeister 4, Eisenbahninspektor 3, Malermeister 3, Schlachtermeister 3, Tischlermeister 3, Bahnspediteur 2, Drogist 2, Fotograf 2, Fuhrmann 2, Klempnermeister 2, Schlossermeister 2, Schneidermeister 2,Tapeziermeister 2, Zimmermeister 2, Arzt 1, Böttchermeister 1, Buchhalter 1, Elektromeister 1, Gastwirt 1, Glasermeister 1, Haushofmeister 1, Justizinspektor 1, Juwelier 1, Kapitän 1, Musiker 1, Postsekretär 1, Rentner 1, Stuckateur 1, Telegrafensekretär 1, Töpfermeister 1, Vertreter 1, Wäschereibesitzer 1.

Die John Brinckmann-Loge Ribnitz hatte 1928 insgesamt 40 Mitglieder (Tagungsort: Bürgerhalle). Die St.-Christophorus-Loge Warnemünde zählte 32 Brüder (Stand 1931, Tagungsort: Hotel u. Café Bechlin, Am Alten Strom), die Fritz-Reuter-Loge Rostock 22 (Stand 1930, Tagungsort: Eselföterstraße 5), die St.-Urban-Loge Brunshaupten 19 (Stand 1933, Tagungsort: Strandstraße 3) und die Pribislav-Loge Bad Doberan 20 Brüder (Stand 1932 Tagungsort: Alexandrinenstraße 12).

Hetzkampagne der Nationalsozialisten

Im Jahr 1932 setzte gegenüber den sogenannten geheimen Ordensgesellschaften – wie Freimaurer und Druiden-Logen – in Deutschland eine Hetzkampagne durch die Nationalsozialisten ein. Ihnen waren diese Logen suspekt; die Grundgedanken des Ordens, wie Toleranz, Humanität und globale Verständigung, standen der Ideologie der NS-Diktatur konträr gegenüber, und es gelang den Nationalsozialisten nur sehr schwer, die Mitglieder politisch zu beeinflussen. So stellten sie solche Gemeinschaften nicht nur als Feinde des Vaterlandes hin, indem sie ihnen „Verjudung“, Pazifismus und Kriechertum gegenüber ausländischen Mächten vorwarfen, sondern sie forderten die Bevölkerung offen und verdeckt auf, die Unternehmen der Logenmitglieder zu boykottieren.

In der Nacht vom 16. zum 17. März 1934 ließ zum Beispiel der Oberortsvorsteher von Brunshaupten (seit 1938 Teil von Kühlungsborn) das Logengebäude Harm durch die SA besetzen. In seinem Schreiben an den Vorsitzenden Paul von Iven (St.-Urban-Loge) am 17. März 1934 heißt es dazu: „Ich gebe Ihnen dies zur Kenntnis und bin bemüht, nach Möglichkeit weitere Beschädigungen durch die in Brunshaupten immer stärker werdende Erregung der Massen gegen Logen und logenähnliche Verbände zu verhindern.“

Die regionale Zeitung „Ostsee-Bote“ berichtete nicht über diese Besetzung. In einem Gespräch mit dem Oberortsvorsteher am 31. März 1934 bat der Vorsitzende der Loge, den Siebenstern, den die SA entwürdigend in einen Baum gehängt hatte, von dort wieder entfernen zu lassen. Der Oberortsvorsteher lehnte dieses Anliegen mit der Bemerkung ab, „dass sie den Stern ebenso einschätzen wie den Sowjetstern, das wäre alles gleich.“

Druiden-Heim ist heute Stadtkulturhaus in Ribnitz

Das NS-Regime erreichte sein Ziel: Die Logen in Deutschland beschlossen, sich zum 1. Juli 1935 selbst aufzulösen. Das war das vorläufige Ende. Nach 1947 wurde der Deutsche Druiden-Orden neu gegründet. Doch in Mecklenburg entstanden keine neuen Logen.

Spurensuche heute: Das ehemalige Bürgerheim in Ribnitz, Tagungsstätte der John Brinckmann-Loge, heißt heute Stadtkulturhaus. Das Druidenheim in Kühlungsborn wurde zum komfortablen Ferienhaus umgebaut, und die zwei Druidensterne am Hotel „Nordischer Hof“ in Kühlungsborn musste sein Besitzer während der Nazi-Zeit entfernen. Er ließ sie nach dem Zweiten Weltkrieg wieder anbringen, doch nach einer Renovierung des Hauses um 1957 wurden sie bei einer Renovierung entfernt.

Die Logen des Druiden-Ordens – eines geheimen Männerbunds – hatten für viele Bürger den Ruch des Mysteriösen, Geheimnisvollen und Verbotenen, doch sie waren in Wirklichkeit eine Gemeinschaft von gleichgesinnten und ehrenvollen Männern, die für Außenstehende unbekannte Rituale pflegten.

Von Jürgen Jahncke