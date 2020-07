Grevesmühlen

Die 150 Jahre, die Grevesmühlens Bahnhof inzwischen alt ist, sieht man ihm nicht an. Denn nachdem die Stadt Grevesmühlen in den vergangenen Jahren das Gebäude gekauft und saniert hat, laufen derzeit die Arbeiten am Vorplatz.

Auch dort investiert die Stadt Grevesmühlen. Parallel dazu laufen die Arbeiten der Deutschen Bahn, die die Bahnsteige auf das Niveau der Züge gehoben hat, und die Unterführungen erneuert. Mittlerweile ist ein Teil der Arbeiten abgeschlossen, die Bahnsteige zumindest sind fertig, die Arbeiten an der Unterführung laufen noch.

Bis Ende Juli sollen auch hier die Handwerker fertig sein. Nach Angaben der Deutschen Bahn investiert das Unternehmen einen höheren sechsstelligen Betrag in die Umbauarbeiten.

Von Michael Prochnow