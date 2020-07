Grevesmühlen

Die Sommerferien im Hort verbringen, weil Mama und Papa noch oder – wegen Corona – gar keinen Urlaub mehr haben? Na, dort gibt es auch allerhand zu erleben. In der Kita „Am Lustgarten“ in Grevesmühlen wurde in dieser Woche zum Beispiel getöpfert. Zu Gast war Bettina Lohff, die sich als Ausgleich zu ihrer Haupttätigkeit in der Kreisverwaltung mit „Löhffis Lütte-Friemel-Stuuv“ in Pötenitz selbstständig gemacht hat.

Was aus Ton alles entstehen kann, erlebten Irma, Lotta, Lilly und – als Hahn im Korb – Pascal. Der fußballbegeisterte Achtjährige hat mit seinen Händen die eine oder andere Überraschung für seine Mama geformt und bei 1050 Grad im Töpferofen gebrannt. „Coronabedingt mussten wir die Gruppe klein gestalten“, bedauert Kita-Leiterin Doreen Hintz. Unter der Überschrift „Sommer, Sonne, Ferienspaß“ gab es noch weitere Angebote: Handarbeit, ein Insektenhotel bauen, eine Schnitzeljagd, ein Besuch im Bewegungspark am Tannenberg und vieles mehr.

Ergebnisse können sich sehen lassen

Zurück zum Töpfern: Der Tatendrang der Kinder begeisterte Bettina Lohff, die ihre Kreativität außerdem bei den Mittwochsmalern Dassow auslebt und für Luftzeugamt (LZA) in Pötenitz recherchiert. Was war am schwersten? „Den Tonklumpen mit der kleinen Kinderhand platt drücken“, gibt Lotta zu. Aber das Ergebnis, Wichtelmännchen und eine Eule, kann sich wirklich sehen lassen.

Für die Kinder und Familien, die für die nächsten Wochen noch keinen Ferienplan haben, gibt es hier einige Tipps:

Auf Hüpfburgen austoben

Wer Lust hat, sich mal nach Herzenslust auszutoben, der ist bis zum 9. August auf dem Festplatz am Ploggensee in Grevesmühlen gern gesehen. Zu Gast sind dort Antonio Sperlich (28) und seine Familie. 19 Hüpfburgen haben sie im Gepäck, auf denen sich Groß und Klein austoben können. Geöffnet ist das Hüpfburgen-Paradies täglich jeweils von 11 bis 19 Uhr. Kinder zahlen zehn Euro, Erwachsene fünf Euro Eintritt. Sie dürfen sich den ganzen Tag auf dem Gelände aufhalten. Sonntags können die Gäste kostenlos auf einem Pony reiten. „In Corona-Zeiten sind nur vier Kinder zeitgleich auf einer Hüpfburg erlaubt“, erklärt Sperlich. Aber Auswahl gibt es ja genug.

Antonio Sperlich (28) und seine Familie bauten auf dem Festplatz am Ploggensee in Grevesmühlen 19 Hüpfburgen auf. Die im Hintergrund ist die nach seinen Angaben größte in Deutschland zugelassene Rutsche im Hüpfburgen-Gewerbe. Quelle: Jana Franke

Eine schwierige Zeit liegt hinter der Familie. Mehrere Monate mussten die Hüpfburgen eingepackt bleiben. Eigentlich sollten sie nun in Boltenhagen aufgebaut werden, aber dort hätte Antonio Sperlich die vorgeschriebenen Abstände laut Corona-Hygieneregeln nicht einhalten können.

Nicht nur für „ Star Wars “-Fans

Im „Outpost One“ in Dassow treffen die Gäste auf 29 nachgebaute Szenen der Filmreihe – und die sind wahrlich nicht nur für „ Star Wars“-Fans gedacht. Bewundert werden können auf einer Fläche von 1300 Quadratmetern lebensecht wirkende Filmfiguren wie Chewbacca, Luke Skywalker und Meister Yoda. Auch hier zwingt Corona zu besonderen Maßnahmen: Der Besuch ist derzeit nur in kleinen Gruppen möglich. Maximal fünf Personen dürfen zeitgleich die Ausstellung im Travemünder Weg 20 bestaunen. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.outpost-one.de. Geöffnet ist mittwochs bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Erwachsene ab 14 Jahre zahlen 30 Euro, Kinder 20 Euro.

Schwimmen lernen

Bis zum 3. August ist das Freibad in Grevesmühlen geöffnet – und ja, das Wetter soll demnächst wieder besser werden. Die Schwimmkurse waren aufgrund der Corona-Krise abgesagt worden, doch die Nachfrage war sehr groß. So setzte die DRK-Wasserrettung alle Hebel in Bewegung, doch noch Möglichkeiten anzubieten, das Schwimmen zu erlernen oder einen Fortgeschrittenenkurs zu belegen.

Der erste Kurs findet vom 20. bis 24. Juli jeweils um 9 Uhr statt, Kurs 2 vom 20. bis 24. Juli jeweils um 17 Uhr. Ein weiterer Kurs ist vom 27. bis 31. Juli jeweils um 16.30 Uhr geplant. Nach den Sommerferien gibt es einen vierten Kurs: vom 17. bis 21. August jeweils um 17.30 Uhr. Anmeldungen sind per Mail unter bernd.mickan@gmx.net oder jedes Wochenende direkt im Freibad möglich.

Motorrad und Quad fahren

Kleine Rennfahrer sind im Kindermotorland in Niendorf richtig. Auf der insgesamt 250 Meter langen Bahn können Kinder ab sieben Jahren Motorrad fahren, bereits ab fünf Jahren können sie ein Quad steuern. Auf einem Buggy können sich alle versuchen, die mindestens fünf Jahre alt und größer als 1,20 Meter sind. Jüngere und Kleinere dürfen als Beifahrer Spaß haben.

Auf dem Gelände gibt es außerdem eine Rollenrutsche, einen Streichelzoo, eine Wasserspielanlage und die Gäste können XXL-Seifenblasen machen, Edelsteine suchen, Türme stapeln oder sich im Großmikado versuchen. Eine Abkühlung ist gleich gegenüber der Anlage möglich: in der Ostsee.

Tierisch und sportlich

Warum in die Tropen fahren, wenn der Schmetterlingspark gleich in der Nähe ist. Bis zu 600 lebende tropische Schmetterlinge sind dort zu bestaunen: kleine, große mit einer Spannweite von bis zu 32 Zentimetern, bunte und unscheinbare, leise oder laute. So sind es im Jahr bis zu 100 verschiedene Arten, die aus Südamerika, Asien und Afrika stammen. Geöffnet ist täglich von 9.30 bis 17.30 Uhr. Erwachsene zahlen 7,50 Uhr, das erste Kind fünf Euro und jedes weitere vier Euro. Adresse: An der Festwiese 2.

Ein Besuch der Schmetterlinge lässt sich optimal mit einem Minigolf-Abenteuer verbinden. Der Golfpark ist in direkter Nähe. Die gut 3000 Quadratmeter große Anlage zählt 18 Bahnen voller Abenteuer, Spiel und Spaß. Geöffnet ist täglich von 10 bis 20.30 Uhr. Kinder ab fünf Jahren zahlen 6,50 Uhr, ab 16-Jährige zahlen 8,50 Uhr. Die Familienkarte kostet 15 Euro (ein Kind) beziehungsweise 20 Euro (zwei Kinder). Adresse: An der Festwiese 4)

Hoch in die Bäume

Mutige können sich in die Höhe begeben und sich im Kletterpark in Boltenhagen auf fünf unterschiedlichen Parcours von Bodennähe bis in atemberaubende Höhen austoben. Mit einem Basejump aus zehn Metern Höhe, einer 80 Meter langen Seilbahn, einem elf Meter hohen Kletternetz, drei Tarzannetzen sowie Schlitten fahren und surfen in den Baumwipfeln bleiben bei fast 80 Elementen keine Wünsche offen. Kinder bis 17 Jahre müssen in Begleitung eines Erwachsenen sein. Geöffnet ist bis einschließlich 19. Juli täglich von 11 bis 15 Uhr, ab dem 20. Juli bis zum Ferienende von 11 bis 16 Uhr. Erwachsene zahlen 20 Euro, Kinder von 6 bis 17 Jahren 15 Euro. Adresse: Ostseeallee 101.

Erlebnisse ohne Geld

Wer kein Geld ausgeben möchte, der kann sich aufs Rad schwingen und zum Beispiel eine Tour um den Ploggensee zum Aussichtsturm auf dem Iserberg machen oder nach Wotenitz zum Wasserlehrpfad fahren. Mit einem selbstgestalteten Picknick lässt sich auch dort die Zeit super vertreiben.

Von Jana Franke