Kirch Mummendorf

War es Zufall? War es Fügung? War es „Gottes Plan“? Karl-Heinz Roxin begegnete in seinem Heimatort Kirch Mummendorf dem Rentner Volker Voss aus Ellerau bei Hamburg. Dem Besucher fiel auf, dass die Kirchturmuhr nicht die korrekte Zeit anzeigt. Sie stand. Das gefiel dem Diplom-Ingenieur für Maschinenbau überhaupt nicht. Er sagt: „Eine Uhr muss präzise sein. Wenn man hochschaut, muss es stimmen.“ Stimmt jetzt auch. Die Uhr geht nach langem Stillstand wieder.

Das sehen Tag für Tag nicht nur die Einwohner von Kirch Mummendorf, sondern auch die vielen Hundert Autofahrer, die zwischen Schönberg und Mallentin unterwegs sind und die Kirche sehen, die oberhalb der Stepenitz auf einem Hügel thront. Zu verdanken ist der Erfolg vor allem Volker Voss, Karl-Heinz Roxin und Heiner Drews, der ebenfalls in Kirch Mummendorf wohnt.

Wie kommt jemand aus der Nähe von Hamburg nach Kirch Mummendorf? Volker Voss antwortet: „Ich bin hierhergekommen wie die Jungfrau zum Kind.“ Jedes Jahr fährt der Rentner mit seinen Schwestern in die Neuen Bundesländer. Diesmal waren sie im Klützer Winkel. Da liegt Kirch Mummendorf quasi auf dem Weg.

Innere Stimme sagte: „Hier kümmere dich mal“

Als Volker Voss bemerkte, dass die Uhr einer der ältesten Kirchen in Mecklenburg steht, sagte seine innere Stimme: „Hier kümmere dich mal.“ Hat der 80-Jährige dann auch – in Absprache mit Pastor Dirk Greverus, der im Gemeindebrief schreibt: „Um unsere Kirche in Kirch Mummendorf weht anscheinend nicht nur ein ordentlicher Wind, sondern auch ein ganz besonderer Geist, der Menschen zueinanderfinden lässt.“ Er habe nur noch staunend mit ansehen können, wie die Begeisterung des Maschinenbauingenieurs und die Liebe des Mecklenburger „Ureinwohners“ zur Kirche zueinanderfanden.

Die Kirche in Kirch Mummendorf ist über 800 Jahre alt und weithin zu sehen. Quelle: Jürgen Lenz

Volker Voss und Karl-Heinz Roxin tauschten die Telefonnummern aus. Bald war klar: Das Getriebe nahe dem Ziffernblatt muss freigelegt werden. Sonst geht gar nichts. Heiner Drews und Karl-Heinz Roxin erledigten die Arbeiten gemeinsam.

Sein Hobby ist das Restaurieren von großen Uhren

Volker Voss nahm sich die Uhr vor. Das macht er gerne und mit Erfahrung. Sein Hobby ist das Restaurieren von großen Uhren. Für einen Maschinenbauingenieur liegt das nicht fern, schließlich ist eine Kirchturmuhr nichts anderes als das Ergebnis von Maschinenbau. Die Uhr in Kirch Mummendorf ist laut Volker Voss sogar ein wunderbares Exemplar und nach über einem Jahrhundert top in Form.

Die Uhr in Kirch Mummendorf ist ein Erzeugnis der Großuhrenfabrik F. A. Beyes in Hildesheim. Quelle: Jürgen Lenz

Im Gegensatz zu den meisten Uhren in Kirchen steht sie nicht hoch oben im Turm, sondern unten. Ein Gestänge verbindet sie mit dem Ziffernblatt.

Arbeiter bauten die Uhr in einer Fabrik in Hildesheim

2022 ist für die Uhr in Kirch Mummendorf ein Jubiläumsjahr. Mitarbeiter der Großuhrenfabrik F. A. Beyes fertigten sie vor 125 Jahren im niedersächsischen Hildesheim.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Unternehmen spezialisierte sich nach der Gründung 1863 auf Uhren für Kirchen, Türme, Fabriken und Bahnhöfe. 1879 warb es in der Deutschen Uhrmacher-Zeitung damit, dass seine Produkte auf fünf Ausstellungen prämiert worden waren. Die Fabrik baute auch die Uhren der Michaeliskirche in Lüneburg und der Stadtkirche in Preetz.

Karl-Heinz Roxin zieht die Uhr in Kirch Mummendorf etwa alle vier Tage auf. Weder er noch Volker Voss wollen sich in den Mittelpunkt stellen. Was die beiden ebenfalls verbindet: der Wunsch, dass in der Kirche und um sie herum noch mehr restauriert und saniert wird.

Von Jürgen Lenz