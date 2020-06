So wurden Strandfeste zu Beginn des 20. Jahrhunderts in MV gefeiert

Rostock/Kühlungsborn

Am 8. August 1903 berichtete der regionale „Ostsee-Bote“ über ein von der Badeverwaltung Arendsee (heute Kühlungsborn-West) veranstaltetes und von seinem Vorstandsmitglied Probsthein arrangiertes Vergnügen besonderer Art. Es handelte sich um das erste Strandfest im Badeort und bestand aus einem Konzert, einem Bootskorso entlang der Küste und einem Prachtfeuerwerk.

Wörtlich heißt es in der Zeitung: „Der Korso begann am späten Nachmittag um 18.00 Uhr. Alle daran beteiligten Boote waren mit bunten Blumen und frischem grünem Blattwerk sowie mit verschiedenen Landesfahnen und kleinen bunten Fähnchen liebevoll geschmückt worden. Im Führungsboot saß eine Musikkapelle und spielte bekannte heitere Weisen. Besondere Anziehungskraft übte ein mit weiß gekleideten, hübschen jungen Mädchen besetztes Boot aus. Die farbenreiche Schaufahrt bewegte sich in unmittelbarer Landnähe von Arendsee bis über die Brunshauptener Badeanstalten (heute Kühlungsborn-Ost, d. Red.) hinaus und wieder zurück zur Landungsbrücke in Arendsee, wo die heitere Gesellschaft mit dem gemeinsamen Singen des Deutschlandliedes landete. Nach dem Abendessen fanden sich gegen 20.30 Uhr Badegäste und Einheimische wiederum am Strand ein, um anschließend ein prächtiges Feuerwerk zu erleben.“

Unübertreffliche Farbenpracht

Die Boote seien nochmals voll besetzt auf die Ostsee hinaus gefahren, um nun das Spektakel eines imitierten Seeangriffs auf Arendsee zu beobachten, heißt es im „Ostsee-Bote“, „wobei das grelle Licht der Leuchtraketen als ‚Bombardement‘ der Strandbatterien und der Forts auf die Schiffe niederknatterte. Strand, Ostsee und Boote leuchteten in unübertrefflicher Farbenpracht.“ (Dieses Spektakel entsprach den Bestrebungen des deutschen Kaisers Wilhelm II., eine starke Kriegsmarine aufzubauen, d. Red.).

Strandkörbe mit bengalischen Feuern illuminiert

Der bekannte Rostocker Kunstfeuerwerker Kuse hatte ein Feuerwerk von grandioser Wirkung entfacht, das heftigen anhaltenden Beifall fand. Die Badegäste hatten anlässlich dieses Festes ihre Strandkörbe und -burgen mit farbprächtigen Lampions, Girlanden und bengalischen Lichtern illuminiert, so dass das Bild am Ufer und an der ruhigen See einen unvergesslichen Anblick für die Teilnehmer bot.

Illustration für Geschichte über Strandfeste zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Quelle: OZ-Archiv

Mit Beendigung des Feuerwerks und mit dem Blasen des Zapfenstreiches klang zwar das Fest aus, doch am Strand, in den Hotels und an den Dünen harrten noch viele Gäste aus, die bei einem Glase Münchner oder Hohensprenzer Bier über dieses Tagesereignis diskutierten. Dieses Strandfest war ein großer Erfolg geworden, noch nie hatten sich so viele Schaulustige wie an diesem Abend in Arendsee eingefunden, um dem Sommervergnügen beizuwohnen.

Bekränzte Strandburgen in Brunshaupten

Ein Jahr später, am 27. Juli 1904, fand erneut ein Strandfest statt, jetzt aber in Brunshaupten, und nunmehr zu Ehren des Großherzogpaares Friedrich Franz IV. Auch hier erstrahlten Seebrücke und Badeanstalten in festlichem Schmuck mit Lampions, Girlanden und Fahnen. Überall bot sich wiederum ein farbenprächtiges Bild und die Jugend hatte ihre Strandburgen fantasievoll verziert und bekränzt. Bunte Fahnen flatterten an den Masten im Wind. Am Abend um 20.00 Uhr begann ein Festumzug in der Neuen Reihe und zog durch das Badeviertel bis zur Anlegebrücke.

Traditionell führte ein Musikkorps den Aufmarsch an. Der an der Seebrücke festgemachte Rostocker Dampfer „Hohenzollern“ und eine stattliche Anzahl geschmückter einheimischer Boote nahm die Festteilnehmer an Bord und fuhr mit ihnen gemächlich im Konvoi an der Küste entlang und auf die Ostsee hinaus. Vom Strand aus schoss man Raketen in die Höhe, so dass der Strand und auch das Steilufer imposant beleuchtet wurden.

Extrabusse brachten Gäste in die Ostseebäder

Mehrere Jahrzehnte gehörten Strandfeste während der Sommermonate Juli und August zu den besonderen Attraktionen in den Seebädern und fanden bei den Gästen größten Beifall. Der regionale „Ostsee-Bote“ schreibt am 19. Juli 1905: „Wer je Zeuge eines solchen Strandfestes in unseren Badeorten gewesen ist, wird immer versuchen, es von Neuem mit ansehen zu können.“ Sie waren in Mode gekommen und boten Gästen und Einheimischen eindrucksvolle Vergnügen und eine willkommene Abwechslung.

In Alt Gaarz, Warnemünde und Nienhagen organisierten die Badeverwaltungen in der Saison mehrere Strandfeste. Extrabusse fuhren Interessierte aus den umliegenden Städten und Gemeinden in die Bäder. Die Einwohner der Seebäder hatten ebenfalls Straßen, Promenaden, Vorgärten, Häuser und den Strand anlässlich eines solchen Festes ideenreich dekoriert.

Das Programm des Strand- und Kinderfestes im Ostseebad Alt Gaarz. Quelle: OZ-Archiv

Sandwappen und Schiffsmodelle

Zu den besonderen Höhepunkten der Badesaison gehörte damals der Wettbewerb des Strandburgenbaus. Sandwälle um die Strandkörbe herum waren von den Mietern kunstvoll hergerichtet. Sie zeugten von der Vielfalt der Ideen ihrer „Erbauer“, bewiesen deren große Geschicklichkeit und komplizierte Arbeit: Graben, das Suchen passender Steine und Muscheln sowie von angeschwemmtem Holz, das Legen von Mosaiken im Sand. Der Wettbewerbskommission fiel die Bewertung und Auszeichnung dieser vielfältigen „Kunstwerke“ nicht leicht.

Sollte ihr Maßstab die Genialität, die Aktualität, die Originalität oder die Arbeitsleistung sein? Gleichwohl, die Badegäste hatten ihre Freude an den farbenprächtigen Wappen, unterschiedlichen Schiffsmodellen, bunten Phantasielandschaften, mittelalterlichen Burgen- und Festungsanlagen, Tierabbildungen und den dekorativen Beschriftungen, die die Wälle der Sandburgen zierten.

Wettfahrten mit Stechkähnen

In Alt Gaarz (seit 1938 Rerik) erstreckten sich die Strand- und Kinderfeste oft über zwei oder drei Tage. Im Jahr 1928 begann zum Beispiel das Fest am 19. Juli bereits am Morgen mit Wettlaufen, anschließend standen Wettschwimmen für Frauen und Männer auf dem Programm und sogar ein Hinderniswettschwimmen. Nachmittags gab es für die Kinder Spiele sowie sportliche Herausforderungen und am Abend einen Lampionumzug mit den Eltern durch den Ort. Am folgenden Tag gehörten zu den besonderen Attraktionen das Tellertauchen für jedermann und eine Schönheitskonkurrenz für die Damen.

Illustration für Geschichte über Strandfeste zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Quelle: OZ-Archiv

Am Nachmittag startete eine Segelregatta auf dem Haff; Paddelboot- sowie Stechkahnwettfahrten und Wettrudern erfreuten sich ebenfalls besonderer Beliebtheit. Wetten unter den Zuschauern mag es gegeben haben und Anfeuerungsrufe schallten weit über das Haff. Außerdem luden Besitzer von sportlichen Segelbooten und Zeesen zu einem Törn auf dem Binnengewässer ein. Den krönenden Abschluss des Tages bildete die sogenannte Große Fahrt mit lampiongeschmückten Booten auf dem Salzhaff. Eine Marine-Lehrkapelle verschönte das Fest.

Heiligendamm feierte ebenfalls Mitte Juli 1928 sein Großes Strandfest am Kinderstrand. Es begann nachmittags um 14.00 Uhr mit einem Konzert der Doberaner Kurkapelle beim Hotel und Restaurant „Kirchgeorg“ (am Bahnhof, seit 1926 „Palette“, später abgerissen). Dann zog man gemeinsam zu Spiel und Sport durch den Ort zum Kinderstrand. Auch hier beendete mit Einbruch der Dunkelheit ein großer Umzug mit Lampions und Fackeln das Fest.

Stangenklettern und Topfschlagen für die Kinder

Die Badeverwaltung in Nienhagen veranstaltete am 17. Juli 1928 ihr großes Kinderfest. Nachmittags um 14.30 Uhr versammelten sich Klein und Groß beim Hotel „ Waldschloß“ (Doberaner Straße 20a), um unter musikalischer Begleitung durch die Warnemünder Stadtkapelle zur Strandwiese an der Steilküste zu marschieren. Hier wurden die Kinder nach ihrem Alter in Gruppen eingeteilt und verbrachten bei frohem Spiel wie Stangenklettern, Topfschlagen, Ringwerfen, Sackhüpfen, Wett- und Eierlaufen den Nachmittag.

Nach der Auszeichnung der Sieger und der kostenlosen Ausgabe von Mützen und Laternen für den abendlichen Fackelzug traten die Kinder den Rückmarsch zum Hotel „ Waldschloß“ an. Um 20.30 Uhr fanden sich etwa 300 Kinder mit ihren Eltern zum gemeinsamen Fackelzug ein, der durch die herrlichen Laubwaldungen an den Villen vorüber durch die Strandstraße wieder zum „ Waldschloß“ führte.

Hier bedankte sich ein unbkannter Herr im Namen der Kurgäste bei der Badeverwaltung und den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für das gelungene Fest. Der regionale „Ostsee-Bote“ lobte es ebenfalls mit den Worten: „Diese Veranstaltung zeugte von dem besten Einvernehmen zwischen Kurgästen und Badeverwaltung.“

Von Jürgen Jahncke