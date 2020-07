So wurden die Seebäder in Mecklenburg zu gehobenen Konsumzentren

Kühlungsborn/Boltenhagen

Wenn auch die Sandstrände, die Kiefernwälder und die Seeluft an der Ostseeküste zum Ende des 19. Jahrhunderts ihren besonderen Reiz auf die Erholungsuchenden ausübten, so stiegen doch deren Bedürfnisse an Komfort für die Anreise, in Hotels und Pensionen, in der Gastronomie und bei anderen Dienstleistungen erheblich.

Die Ansprüche der Gäste mobilisierten die Erfindungsgabe der Einheimischen und die an sich wortkargen und bedächtigen Mecklenburger fanden zu einer Betriebsamkeit, die nicht nur den Gästen zugutekam. Die Seebäder entfalteten sich rasant, traten bald untereinander in Konkurrenz und entwickelten sich zunehmend in der Badesaison zu modernen Konsum- und Kulturzentren.

Das gelang den Ostseebädern Boltenhagen, Tarnewitz, Kirchdorf/ Poel, Alt Gaarz, Arendsee, Brunshaupten und Fulgen, Heiligendamm, Nienhagen, Warnemünde, Graal, Müritz, Wustrow und Alt-Niehagen am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Allerdings waren die im Küstenbereich liegenden Kleinstädte Klütz, Grevesmühlen, Neubukow, Kröpelin, Bad Doberan und Ribnitz sowie die Seestädte Rostock und Wismar als Verkehrsknotenpunkte von unschätzbarem Wert. Deren Gewerbetreibende ergriffen die Chance, die wachsenden Bedürfnisse der Gäste zu befriedigen und für sich Gewinn zu erwirtschaften.

Besonderer Service für Hotel- und Pensionsgäste

Fotografen, Friseure, Buchhändler und Besitzer von Modewaren- und Schuhgeschäften aus den nahe liegenden Städten eröffneten zunächst für die Sommermonate in den Bädern Filialen, später ganzjährig und suchten kompetente Angestellte. Friseure rasierten morgens auch außerhalb ihrer Geschäftszeit Kunden in den Hotels und Pensionen. Schuhmacher holten am späten Abend die Schuhe von Gästen aus den Herbergen ab, um sie nachts zu reparieren oder zu putzen, so dass sie am Morgen wieder vor den Gästezimmern bereitstanden.

Juweliere, Uhrmacher, Optiker und Drogerien fanden ausreichend Kunden in der Saison, einige auch ganzjährig. Apotheken wurden eröffnet und Arztpraxen sowie Dentisten versorgten Einheimische und Gäste gleichermaßen. Dr. Gustav Drost gewährleistete ab April 1901 die ständige allgemeinärztliche Versorgung in Brunshaupten und Arendsee. Im Oktober 1905 richtete Herr Carl Heise aus Schwerin im „ Hotel Schwemer“ in Brunshaupten ein erstes Zahn-Atelier ein, in dem er vorläufig donnerstags von 10 bis 17 Uhr Sprechstunde hielt.

Der Fremdenverkehr an der Ostseeküste benötigte ständig gut ausgebildetes Personal für alle Arbeiten in Hotels und Gaststätten. Schulabgänger aus den umliegenden Städten und Gemeinden konnten sich für eine gute Ausbildung bewerben.

Erstes Kaufhaus wird 1903 in Arendsee eröffnet

Die Versorgung mit Waren für den täglichen Gebrauch geschah anfangs ebenfalls mit Partnern aus den bereits genannten Städten. Das betraf zum Beispiel die gesamte Lieferung von Fleisch- und Wurstwaren, mit Obst und Gemüse sowie mit Milch und Milchprodukten für die Badegäste. In gleichem Maße traf das für alle anderen Waren der Lebensmittel- und Kolonialwarenbranche sowie für Verbrauchsmaterialien und Investitionsgüter für Hotels, Pensionen und Gaststätten, wie Wäsche, Möbel und Geschirr, zu.

Bekleidung, Wäsche und Hausbedarf konnte bald in großer Auswahl in den Seebädern gekauft werden. Denn in Arendsee eröffnete Max Bartelmann im Jahr 1903 das erste Kaufhaus. In Brunshaupten zog Friedrich Rönnfeldt 1909 nach. Das Kaufhaus Reißmann in Kröpelin eröffnete in Alt Gaarz in den Sommermonaten eine Filiale.

Nachweislich profitierte auch das Handwerk in den Seebädern und in den umliegenden Kleinstädten vom Anstieg des Fremdenverkehrs. So lag die Zahl der Betriebe für Nahrungsmittelherstellung, Bekleidung und Ausstattung sowie für das Baugewerbe in den Städten der Bäderzone höher als in anderen mecklenburgischen Kleinstädten gleicher Größenordnung: Die Auftragsbücher letzterer Branche in den küstennahen Städten (Maurer, Maler, Klempner, Dachdecker, Zimmerer und Tischler) waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts voll.

Überall entstanden Hotels und Pensionen und neue Straßen. Wandernde Handwerksgesellen fanden hier für längere Zeit gut bezahlte Arbeit. Es handelt sich hiermit um einen Zeitabschnitt, in dem die Struktur der heutigen Seebäder entscheidend geprägt wurde.

Nahrungsmittel kommen direkt aus der Region

Die Seebäder benötigten in der Badesaison in großem Umfang auch Nahrungsmittelerzeugnisse aus den landwirtschaftlichen Betrieben des Umlandes; von Kleinbauern und Gütern. Fleisch- und Wurstwaren bezogen die Hotels, Pensionen und Gaststätten vorwiegend von ortsansässigen Schlachtern und in der Hochsaison zusätzlich von Lieferanten der küstennahen Städte. Viele Hotel- und Pensionsbesitzer hielten nebenbei Schweine und verarbeiteten sie zu Wurstwaren, räucherten sogar selbst Speck und Schinken in eigenen Kammern.

In Boltenhagen existierte zwar ein Fleisch- und Wurstwarengeschäft, das ganzjährig geöffnet hatte, aber saisonal belieferten zwei weitere Schlachtereien aus Klütz den Ort mit ihren Erzeugnissen. Teilweise bezogen die Hotels und Pensionen auch in der Hochsaison ihre Wurstwaren aus Wismar, Schwerin und Lübeck.

In Alt Gaarz unterhielten zunächst zwei Schlachter aus Kröpelin und Brunshaupten eine Filiale in der Saison. 1913 eröffnete Schlachter Geyer hier ein eigenes Geschäft. Heiligendamm und Nienhagen bezogen ihre Fleisch- und Wurstwaren von Fach- und Spezialgeschäften aus Bad Doberan oder Rostock.

Lieferanten für Großherzogliche Familie

Das Feinkostgeschäft Holst & Hamke in Bad Doberan zählte zum Beispiel schon vor dem Ersten Weltkrieg zu den Lieferanten der Großherzoglichen Familie und belieferte die Restaurants in Heiligendamm mit hochwertigen Delikatessen. Den Haupteingang zu Johann Holsts Geschäft in Bad Doberan zierte lange Zeit die Inschrift „Hoflieferant S. K. H. des Großherzogs“. Diese Bezeichnung bedeutete eine hohe Auszeichnung und lockte bestimmt auch neue Kunden an. Der geschäftstüchtige Kaufmann eröffnete auch in Arendsee bereits 1906 ein Delikatess- und Kolonialwarengeschäft.

Milchgeschäfte vor Ort versorgten Hotels und Pensionen täglich mit Butter, Käse, Quark, Sahne, Joghurt (letzteres ab 1905 in Deutschland) und Frischmilch. Einen Großteil dieser Produkte bezogen sie von den genossenschaftlichen Molkereien in unmittelbarer Umgebung.

Heute sei daran erinnert, dass die frisch gemolkene Milch noch vor dem Morgengrauen zuerst bei den Bauern abgeholt und in der Molkerei verarbeitet wurde. Die Molkereien in Klütz und Hohenkirchen versorgten Boltenhagen. Alt Gaarz, Brunshaupten und Arendsee bezogen ihre Milchwaren vorrangig von der Molkerei Wendelstorf. Andere Ostseebäder besaßen ein ähnliches Versorgungsprinzip.

Landfrauen der umliegenden Dörfer verkauften frische Eier an Aufkäufer, die dann ihrerseits Hotels und Kolonialwarengeschäfte belieferten.

Großhändler aus den Städten liefern Obst und Gemüse

Frühgemüse und Obst kamen in der Hauptsaison nur zum Teil von den Bauern der Umgebung. Gärtnereien und Händler boten zwar Gemüse, wie Kartoffeln, Kohl, Mohrrüben, Bohnen, Porree und Sellerie, auf den Märkten an, das sie selbst angebaut oder aufgekauft hatten. Doch das reichte nicht aus für die anspruchsvollen Gäste. Großhändler aus Rostock, Lübeck und sogar Hamburg versorgten zunehmend die mecklenburgischen Seebäder mit einer Vielfalt von einheimischem Obst und mit den begehrten Südfrüchten.

Die ortsansässigen Küstenfischer oder Fischhändler deckten in der Saison normalerweise den Bedarf an Frisch- und Räucherfisch sowie Marinaden. Die Fischer hatten sich meist zu Genossenschaften zusammengeschlossen und verkauften ihre Leckerbissen oft direkt an Hotels und Gaststätten.

Es war damals sehr kompliziert, schnell verderbliche Ware zu kühlen, so musste fast alles täglich frisch geliefert werden. Das bedeutete eine gute Logistik mit viel Umsicht und Sachverstand für die Hotels und Pensionen. Fuhrwerke machten sich in aller Herrgottsfrühe auf, um die Waren pünktlich und kühl an Ort und Stelle zu bringen.

Glashäger Mineralquellen sorgen für Erfrischung

Erfrischungsgetränke, wie zum Beispiel Sprudel, füllten die Glashäger Mineralquellen in Bad Doberan ab, oder die Händler bezogen sie aus anderen Quellen Deutschlands. Die Apotheke in Brunshaupten vertrieb als einzige im Ort sogar Brunnenwasser aus dem Harz. Hauptlieferanten für Bier waren die mecklenburgischen Brauereien Mahn & Ohlerich Rostock, Hohen Sprenz und die Vereinsbrauerei Lübz, die in allen Badeorten Niederlassungen eingerichtet hatten.

Das wichtige Eis zum Kühlen der Esswaren und Getränke wurde im Winter geworben und lagerte für die Badesaison in den extra hierfür angelegten Kellern der Brauerei-Niederlassungen. Sie sind heute noch zu sehen in Heiligendamm und Bad Doberan.

Von Jürgen Jahncke