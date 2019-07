Grevesmühlen

Auf zum Soccer-Bundesfinale nach Prora auf Rügen: (v.l.) Fe Bibow (12), Cecile Steußloff (13), Josephin Robrahn (11) und Tessa Waack (12) haben als „Die Bad Vibes“ Grevesmühlen bei der Sparkassen Fairplay Soccer-Tour bisher würdig vertreten. Sowohl in Grevesmühlen als auch beim Landesfinale in Rostock erreichten sie vordere Plätze in Sachen Fairplay und reisen am Mittwoch nach Prora auf Rügen.

Fürs Bundesfinale qualifiziert haben sich elf weitere Mannschaften aus Grevesmühlen und Wismar – die einen durch Torverhältnisse, die anderen durch faires Spiel. Nun wird sich zeigen, wer die stärksten Nerven und den stärksten Fuß hat. Aus allen Bundesländern reisen Teams an. „Wir sind schon sehr aufgeregt, freuen uns aber riesig“, sagt Cecile, die sich von ihrem Bruder ein paar Tricks geben lassen hat. Ein wenig Fußballerfahrung hat auch Tessa, die eine Weile im Verein spielte. Bis Sonntag sind sie auf Rügen und wollen natürlich den Fairplay-Pokal holen. Na dann: viel Erfolg Mädels!

Jana Franke