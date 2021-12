Wismar

Eigentlich hatte sich Kai Timmermann nur in den Urlaub verabschiedet. Doch der Polizist aus der beliebten ZDF-Krimiserie Soko Wismar kommt nicht mehr wieder. Der endgültige Ausstieg des Schauspielers Mathias Junge nach zehn Jahren war bereits vor einiger Zeit verkündet worden. Deshalb kam es nun etwas überraschend, dass er am 15. Dezember – sechs Wochen später – noch einmal auf den Bildschirm zurückkehrt ist. Am Ende der neuen Mittwochsfolge „Glückskeks“ sagt er tschüs zu seinem Ermittlerkollegen und versichert ihnen, dass sie immer seine Familie bleiben werden.

Die netten Worten dürften den Abschiedsschmerz bei den Fans ein wenig gelindert haben. Viele sind mit Timmermanns abrupten Weggang in den Urlaub nach einer leicht depressiven Phase nicht zufrieden gewesen. Immerhin hatte sich Mathias Junge vor allem mit Humor in die Herzen die Publikums gespielt. Umso schöner ist es, dass er diesmal lächelnd geht und seine Kollegen, das Wismarer Ermittlerteam, gerührt Arm in Arm zurücklässt.

Video aus dem verschneiten Alaska

Aber wo ist Timmermann? Bestimmt irgendwo, wo es warm es und er die Sonne genießen kann, vermutet seine Partnerin, die dänische Austauschpolizistin Stine Bergdahl (Sidsel Hindhede). Doch in dem Video, dass er zum Abschied aufgenommen hat, hockt Timmermann mit Winterjacke und Fellmütze in einem verschneiten Wald. Er sei gerade Park Ranger im Alaska National Park geworden, erzählt er glücklich. Seine Tochter habe ein Auslandsjahr in Alaska verbracht und bei einem Besuch fanden seine Frau und er es so toll dort, dass sie geblieben sind. Dann dankt er Polizei-Chef Reuter (Udo Kroschwald), dass er ihm „immer die wichtigen, verantwortungsvollen Aufgaben übertragen hat“ und auch den Kommissaren Lars und Karo (Dominic Boeer und Nike Fuhrmann), dass sie ihn als Kollegen immer ernst genommen haben und ihm so das Lösen der Fälle ermöglicht hätten. Fans der Serie wissen, Timmermanns wichtigen Aufgaben bestanden darin, Zeugen zu suchen und befragen. Und mit seinen kuriosen Mordtheorien hat er seine Kollegen oft zum Schmunzeln gebracht.

Nun stehen die Polizisten dicht beieinander und halten sich in den Armen, als Timmermann endgültig tschüs sagt. Dabei hält er eine Tasse mit der Aufschrift „Ich liebe Wismar“ in die Kamera. Schöner kann ein Abschied nicht sein. Und es bleibt nicht der einzige. Auch Sidsel Hindhede, der Timmermann liebevoll etwas Dänisches von einem Zettel abliest, wird bald nicht mehr dabei sein. Beide Schauspieler wollen sich neuen Projekten widmen. Der Ersatz für Kai Timmermann dreht bereits fleißig in der Stadt. Es ist die Schauspielerin Stella Hinrichs. Sie ist ab dem 29. Dezember 2021 in der Rolle der Polizistin Paula Moorkamp zu sehen.

Von Kerstin Schröder