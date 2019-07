Boltenhagen

Ein weiterer Star der Serie „Soko Wismar“ kommt für einen Talk-Abend ins Bistro Sommerlaune nach Boltenhagen. „Nachdem wir bereits die Mathias Junge, Dominic Boeer und Udo Kroschwald bei uns begrüßen konnten, freuen wir uns nun auf den ,heimlichen Star’ der ,Soko Wismar’: Schauspielerin Katharina Blaschke alias Rechtsmedizinerin Dr. Helene Sturbeck“, kündigt Bistro-Betreiber Dirk Schiewer an.

Am Sonntag, dem 18. August, wird Katharina Blaschke direkt nach den Dreharbeiten zu einer neuen Staffel um 17 Uhr im Bistro Sommerlaune an der Ostseeallee sein. Im Anschluss an den Talk gibt es Zeit für Autogramme oder ein persönliches Erinnerungsfoto mit der beliebten Schauspielerin. Karten gibt es im Vorverkauf für 19 Euro pro Person unter 0171 / 9579818.

