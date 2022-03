Wismar

Sie trägt coole Lederjacken und gibt in der Soko Wismar oft den entscheidenden Hinweis auf die Täter: Kriminaltechnikerin Roswitha Prinzler. Schafft es Schauspielerin Silke Matthias auch privat beim Krimi-Schauen, den Mörder vor dem Ende zu entlarven? Und wie gefällt ihr Wismar? Wir haben uns mit der Berlinerin unterhalten.

Sie haben schon in sehr vielen Filmen und Serien mitgespielt. Gibt es noch eine Rolle, die Sie gerne einmal spielen würden?

Bislang habe ich meist taffe Frauen verkörpert. Auch Kriminaltechnikerin Roswitha Prinzler hat einen burschikosen Touch. Ich würde jetzt gerne mal nach meinem Alter besetzt werden. Mit meinen 62 Jahren könnte ich mir eine liebevolle Frau vorstellen, die sich um andere kümmert, eine Psychotherapeutin oder Ärztin. Auf eine Kommissarin habe ich keine Lust.

Das Kuriose an Ihrer Rolle ist: Früher hieß die Kriminaltechnikerin Silke Schwarz, dann Roswitha Prinzler.

Zuerst war ich sogar namenlos. Da gab es nur die Kriminaltechnikerin mit wenigen Drehtagen. Es war nicht vorgesehen, die Rolle zu etablieren. Deshalb hatte die Frau keinen Namen.

Dann wurde ich gefragt, ob ich die Rolle wieder spielen will und später dann, ob ich sie immer will, wenn jemand von der kriminaltechnischen Untersuchung auftaucht. Da habe ich ja gesagt und hieß plötzlich Silke Schwarz. Das gefiel mir nicht, weil ich privat den gleichen Vornamen hatte wie im Film.

Deshalb war ich froh, als Autor Hans-Christoph Blumenberg, der viele Drehbücher geschrieben hat, plötzlich festlegte: „So geht das nicht, du brauchst einen anderen Namen, du heißt jetzt Roswitha.“ Silke Schwarz und Roswitha Prinzler sind also ein und die dieselbe Person.

Sie sind seit 2006 bei der Soko Wismar. Die Serie hat viele Fans und hohe Einschaltquoten. Wie hat sie sich aus Ihrer Sicht entwickelt?

Meist dreht es sich in Krimis um Eifersucht, Geld, Betrug, Streitigkeiten oder Mord. Die Themenauswahl ist also nicht besonders groß. Trotzdem hat das Soko-Team auch nach so vielen Jahren weiterhin gute Ideen, die schön verarbeitet werden. Es ist immer noch eine Freude, die Drehbücher zu lesen und die Serie anzuschauen. Sie gefällt mir sehr.

Sie haben einige Schauspielkollegen kommen und gehen sehen. Gibt es jemanden, mit dem Sie am liebsten drehen oder gedreht haben?

Den Weggang von Claudia Schmutzler habe ich sehr bedauert. Sie, Udo Kroschwald und ich waren bis 2017 die drei einzigen, ehemaligen DDR-Schauspieler im Team. Nun sind wir nur noch zu zweit.

Aber ich schätze alle Kollegen. Es macht Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das Team ist wie eine Familie. Wir freuen uns alle, wenn es wieder losgeht. Und für mich ist es jetzt die 16. Saison.

Dann trägt Roswitha Prinzler bestimmt wieder Lederjacken in unterschiedlichen Farben. Haben Sie sich die markante Kleidung für die Rolle ausgedacht?

Privat bin ich auch gerne farbenfroh gekleidet, deshalb wurde das in die Rolle aufgenommen. Vor der Lederjacke waren es hauptsächlich Blazer. Dann gab es zwischendurch mal eine Lederjacke und eine Kostümbildnerin meinte, es wäre cool, die Lederjacke zu etablieren. Mir hat das auch gefallen und es wurden reihenweise welche angeschafft.

Schaffen Sie es privat beim Krimischauen auch, den Täter zu entlarven?

Ehrlich gesagt, schaue ich mir außer der Soko keine Krimis mehr an. 2020 war ich ein halbes Jahr krank und konnte so lange auch nicht bei der Soko mitspielen. Wenn man schwer erkrankt, bekommt man Ängste, die man vorher nicht kannte. Deswegen habe ich entschieden, keine Krimis mehr zu schauen und fröhlich ins Bett zu gehen. Beim Entlarven bin ich aber nie gut gewesen. Vielleicht habe ich deshalb die Rolle, damit ich das lernen kann. (lacht)

Sie arbeiten auch als Synchronsprecherin, haben mit Ihrer Stimme unter anderen in „Die Tribute von Panem“, „Emergency Room“ und „Mandela: Der lange Weg zur Freiheit“ mitgewirkt. Werden Sie auch mal wegen Ihrer Stimme erkannt? Und ist es schwer, den Berliner Akzent beim Synchronisieren zu unterdrücken?

Nein, das ist nicht schwer. Wenn man jeden Tag am Mikrofon steht, kommt die Routine mit dem Hochdeutschen schnell zurück. Und ab und zu wird auch mal meine Stimme erkannt.

Früher haben Sie gerne Theater gespielt.

Ja, ich war am Theater Leipzig, dann an der Volksbühne Berlin. Dort wurde ich leider einfach so aussortiert, als die Wende kam. Da war meine Tochter gerade geboren, 1991 kam dann mein Sohn auf die Welt. Mit kleinen Kindern wollte ich nicht deutschlandweit herumreisen, sondern mir war es wichtig, bei ihnen zu sein. Und da man mich an der Volksbühne nicht mehr wollte, habe ich das Theater aufgegeben müssen. Das hat mich traurig gemacht, denn ich habe gerne Theater gespielt.

Kannten Sie Wismar schon, bevor Sie die Rolle in der Soko übernommen haben?

Nein.

Wie oft sind Sie in der Stadt?

Es ist ein bisschen weniger geworden. In jedem Drehblock, der vier bis fünf Wochen dauert, bin ich für zwei, drei Tage in der Stadt. Anfang April komme ich wieder, darauf freue ich mich. Mir gefällt Wismar sehr. Ich genieße es, durch die Straßen zu laufen und am Hafen zu sein.

Haben Sie einen Lieblingsplatz?

Den Alten Hafen und die kleinen Gässchen in der Altstadt. Manchmal setze ich mich auch ins Auto und fahre auf die Insel Poel, um an der Ostsee spazieren zu gehen.

Dreharbeiten in Wismar und Berlin In diesem Jahr finden die Dreharbeiten für die 20. Staffel statt. Die Krimiserie „Soko Wismar“ wird seit dem 6. Oktober 2004 im ZDF ausgestrahlt und läuft immer mittwochs um 18 Uhr im Vorabendprogramm. Bei der Serien handelt es sich um den vierten Ableger der Serie „Soko 5113“ (später „Soko München“). Den Titelsong singt Udo Lindenberg. Die Dreharbeiten finden je zur Hälfte in Wismar und Umgebung sowie in Berlin und Umgebung statt. Für Außenaufnahmen dienen häufig die zum Weltkulturerbe zählende Altstadt und die Hafenanlagen von Wismar als Kulisse, aber auch die Küstenlandschaft der Insel Poel. Als Zugang zum Polizeirevier wird die Hofeinfahrt zur Heiligen-Geist-Kirche gezeigt. Das Reviergebäude selbst, in dem auch die Innenaufnahmen stattfinden, steht jedoch im Berliner Studio Adlershof. Chef des Wismarer Ermittlerteams ist Erster Kriminalhauptkommissar Jan Reuter (Udo Kroschwald), der Leiter des Reviers. Ihm zur Seite stehen Rechtsmedizinerin Dr. Helene Sturbeck (Katharina Blaschke), Kriminaloberkommissar Lars Pöhlmann (Dominic Boeer), Kriminalhauptkommissarin Karoline Joost (Nike Fuhrmann), Polizeihauptmeisterin Paula Moorkamp (Stella Hinrichs), der lettische Austauschpolizist Edgars „Eddi“ Jansons (Gustavs Gailus) und Kriminaltechnikerin Roswitha Prinzler (Silke Matthias). Bisher sind vier 90-minütige Serien-Specials in Spielfilmlänge ausgestrahlt worden: „Nasser Tod“ (2007), „Das dritte Feuer“ (2009) „Bittere Weihnacht“ (2017) und „Nach der Ebbe kommt der Tod“ (2020).

Werden Sie auch erkannt?

Das kommt vor, aber eher, wenn wir drehen und die Leute vorbeigehen. Aber es ist auch keine Kunst mich zu erkennen, wenn ich den weißen Schutzanzug der Kriminaltechnikerin anhabe.

Privat werde ich nicht so oft erkannt, weil ich da eine Brille trage und etwas anders aussehe. Kurios war, dass ich einmal in Wien erkannt wurde, aber nicht wegen der Soko Wismar, sondern wegen meiner Rolle in der Telenovela „Wege zum Glück“. Da sagte eine Frau ganz begeistert zu mir: Da ist ja Helena Bernstein!

Die Serie lockt viele Touristen in die Stadt. Eigentlich sollte sie dafür ein Denkmal kriegen, oder?

Ja, (lacht). Aber es gibt auch Menschen, die mögen die Serie nicht und auch nicht, dass Straßen für die Dreharbeiten gesperrt werden. Anderseits gibt sogar Touristen, die in jede Stadt fahren, in der Krimis gedreht werden, um sich das Ambiente anzuschauen.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Ab und zu eine astrologische Beratung. Ich habe eine Heilpraktiker-Ausbildung für Psychotherapie gemacht, als ich mal eine Weile als Schauspielerin weniger zu tun hatte. Ich mag Astrologie und Psychologie. Nach der Ausbildung gab es dann aber wieder so viel zu drehen, dass für Beratungen keine Zeit mehr war.

Jetzt male ich manchmal und bin viel in der Natur unterwegs. Vor meiner Erkrankung habe ich auch sehr gerne Sport gemacht. Das geht momentan nicht, wird aber auch wieder werden. Außerdem meditiere ich, aber das ist eher eine Lebenseinstellung. Da der Stress und die Eindrücke in der heutigen Welt immer mehr werden, tut es mir gut, mich auf diese Weise zu entspannen.

Von Kerstin Schröder