„17. Juli: Im Graben. Den ganzen Tag Trommelfeuer. Einmal griffen die Russen an, wurden durch schwere Verluste zurückgeschlagen (…) 18. Juli: Im Graben, den ganzen Tag Trommelfeuer. Wir hatten noch Gefangene (…) 26. Juli: In Reserve, beim Arbeiten am Kirchhof und beerdigen unsere Kameraden (…) 12. August: Im Graben und den ganzen Tag starkes Artilleriefeuer (…)“

Die Vorstellungskraft wird wohl bei den meisten kaum ausreichen, um nachzuvollziehen, was der Gefreite Karl Dieckvoß aus Roggenstorf im Ersten Weltkrieg in der Nähe der lettischen Stadt Mitau erlebte. Einzige Hinterlassenschaft ist ein Tagebuch, das er vom 1. Januar bis 23. Oktober 1916 führte. Die mit schwarzer Tinte geschriebenen Zeilen stellte sein Großneffe, Arno Vollert, dem Gymnasium Am Tannenberg in Grevesmühlen zur Verfügung. Dort arbeiten Schüler an einem Projekt, das mahnend an den Ersten Weltkrieg erinnert.

Hilfe aus der Bevölkerung

Die Zehntklässler beschäftigen sich mit der Geschichte Gefallener und Vermisster aus Grevesmühlen und der näheren Umgebung und baten im Oktober über die OZ um Hilfe aus der Bevölkerung. Anlass für Arno Vollert, den Schülern für ihre Recherchen das Tagebuch zu überlassen.

Der Gefreite Karl Dieckvoß starb 1917 im Stellungskampf. Quelle: privat

In mühevoller Kleinarbeit versuchte er, die altdeutsche Schreibschrift zu entziffern. Gar nicht so einfach. Nicht alles konnte er restlos entschlüsseln. Die Schüler können kaum etwas erkennen. „Das Schwierigste ist tatsächlich, Aufzeichnungen zu lesen“, gibt Gymnasiastin Lea-Sophie Wilcken zu.

Zeilen gehen unter die Haut

Vor ihr liegen Postkarten, die zum Teil in Schönberg gefunden wurden. Andere sind zur Verfügung gestellt worden. Wie die Tagebucheinträge von Karl Dieckvoß gehen auch diese Zeilen unter die Haut. Poststempel vom 2. Februar 1916: „Meine lieben Eltern, liebe Mutter, deine lieben Zeilen habe ich erhalten, wofür ich dir recht herzlich danke (…) Ich lese, es geht noch allen gut. Auch mir geht es gut. Heute bin ich schon wieder acht Tage hier. Wie die Zeit vergeht.“ Poststempel vom 17. Dezember 1916: „Meine liebe Martha, zu Weihnachten sende ich dir und deiner lieben Mutter viele herzliche Grüße. Seit Mittwoch bin ich nun schon hier. Die Reise war kalt und neblig, aber ich habe sie schließlich überstanden. Lasst den Weihnachtsmann sehr fleißig sein.“ Eine andere Feldpostkarte zeigt: „Mein lieber Bruder Walter, gestern habe ich deine hübsche Karte unter bester Gesundheit dankend erhalten. Ich freue mich sehr zu deinem lieben Schreiben, besonders, dass es dir gut geht. Das Gleiche kann ich noch von mir sagen. Wie geht es denn unseren lieben Eltern und der kleinen Schwester? (…) Viele herzliche Grüße sendet dir dein Bruder Karl.“

Legten am Volkstrauertag einen Kranz für die Kriegsgefallenen nieder: Reinhard Wegener (l.) und Heinrich Uhlmann (r.) vom Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge mit den beiden Gymnasiasten Max Schäfer (2. v. l.) und Sebastian Faasch. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Aus Grevesmühlen und den umliegenden Gemeinden sind nachweislich 241 Soldaten vermisst oder gefallen – die meisten waren nicht einmal 30 Jahre alt, viele sogar jünger als 20 Jahre. „Sie mussten ihr Leben lassen, bevor sie es leben konnten“, sagt Gymnasiast Max Schäfer. Gemeinsam mit Sebastian Faasch nutzte er den Volkstrauertag am 17. November, um bei der Kranzniederlegung in Grevesmühlen auf das Schulprojekt aufmerksam zu machen.

Interviews mit Nachfahren geplant

Um die Unterstützung von Landrätin Kerstin Weiss, Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler und Stadtarchivar Alexander Rehwaldt wissen die Schüler mittlerweile. Mit Hilfe von Reinhard Wegener und Heinrich Uhlmann vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hatte es im Rathaus bereits eine Ausstellung mit Fotos Gefallener und Vermisster gegeben, zu einer weiteren wird bald in die Malzfabrik geladen. Auf der Agenda stehen weiterhin Interviews mit Nachfahren. Wer dabei helfen kann, wird gebeten, sich mit dem Gymnasium in Verbindung setzen (038 81 / 788 20).

Die Gymnasiasten arbeiten eng mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zusammen – hier mit Reinhard Wegener (sitzend) und Heinrich Uhlmann (r.). Quelle: Jana Franke

Nach Aussage von Reinhard Wegner werden jedes Jahr 25 000 Soldaten nach Deutschland umgebettet. Beerdigt sind sie im Osten Europas. „Teilweise erkennen wir die Soldaten namentlich an den Marken, die im Grab zu finden sind. Die Gebeine werden dann auf zentralen Soldatenfriedhöfen in Deutschland begraben und die Namen dokumentiert“, erläutert er. Finanziert wird die Arbeit zum Teil vom Staat – vier bis fünf Millionen Euro jährlich – und hauptsächlich durch Spenden. Mit 39 Millionen Euro beziffert Wegner die jährlichen Spendensummen weltweit. Mit einer „eingeworbenen“ Summe beteiligt sich auch das Gymnasium. Max Schäfer und Sebastian Faasch war für die Projektgruppe unterwegs und sammelte Geld, das sie an Heinrich Uhlmann übergeben konnten.

Übergaben Heinrich Uhlmann vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gesammelte Spenden: Max Schäfer und Sebastian Faasch (r.). Quelle: Jana Franke

Der Volksbund Der Verein Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorgepflegt im Auftrag des Bundesregierung 832 Kriegsgräberstätten mit etwa 2,7 Millionen Kriegstoten in 46 Staaten. Zudem organisiert erin Verbindung mit den Kriegsgräber- und Gedenkstätten im In- und Ausland Projekte der historisch-politischen Jugend- und Erwachsenenbildung. Die Kriegsgräber und Gedenkstätten werden so in ihrer Funktion als Lernorte der Geschichte für die Gegenwart genutzt.

Und was verrät das Tagebuch vom Gefreiten Dieckvoß noch? „15. September: Abends halb sechs kommt unser Großherzog, hält eine Ansprache und fuhr wieder fort. Abends um 7 Uhr hatten wir alle ein gemeinschaftliches Festessen (…) auch Bier bekommen wir und Zigarren und Zigaretten (…) 30. September: auf der Reise zur Heimat (…) 4 Uhr in Roggenstorf, die Nacht habe ich aber sehr schön geschlafen in meinem schönen Bett.“ Neun Monate später, am 16. Juli 1917, ist Karl Dieckvoß mit 21 Jahren im Stellungskampf gefallen – lange vor Ende des Krieges.

Von Jana Franke