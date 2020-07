Sommercamp der Probstei Wismar: Mit Kanu und Rad durch zwei Bundesländer  

Kalkhorst

Spannende Abenteuer mitten in der Natur, wo gibt es die heute für den Nachwuchs noch? Zum Beispiel beim Sommercamp der Propstei Wismar mit Zeltlager, Radtouren sowie Kanufahrten quer durch Westmecklenburg und kleinen Teilen Schleswig-Holsteins. Ein echtes Aha-Erlebnis für die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen zehn und 17 Jahren.

Von Friesland nach Mecklenburg

Seit mehreren Jahren schon organisiert die Propstei Wismar mit Sitz in der Landeshauptstadt Schwerin die Sommercamps. Der Aufwand ist jedes Mal sehr groß, um den Kindern und Jugendlichen in der schulfreien Zeit Abwechslung der ganz besonderen Art zu bieten. Bis 2019 hatte das Camp regelmäßig im niederländischen Friesland stattgefunden. Das war zunächst auch wieder so geplant worden, ehe Corona alles ins Wanken brachte.

In der Propstei wurde deshalb umdisponiert, das Sommercamp nach Mecklenburg verlegt. Was sich so einfach hört, bedeutete organisatorisch schon eine echte Herausforderung. Denn zwölf neue Orte für das immer auf mehrere Standorte verteilte Camp mussten gefunden werden. Das klappte nach Aussage des Jugenddiakonen Dieter Rusche sehr gut, weil die verschiedenen Kirchengemeinden dem Ganzen sehr offen gegenüber standen und größtenteils ihre Pfarrhäuser und deren Außenplätze als Anlaufstellen und Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung stellten.

Schon am Mittwoch vor einer Woche machte sich ein Team auf den Weg, um die Standorte Carlow, Dreilützow, Cramon, Warin, Proseken, Dassow, Selmsdorf, Kalkhorst, Grevesmühlen, Groß Brütz, Groß Salitz und Schlagsdorf für die insgesamt 103 Teilnehmer und ihre 38 Betreuer herzurichten. Aufgebaut wurden dort jeweils fünf Zelte.

Grenzen überschreiten

Aus Friesland machten die Organisatoren Friesland to Huus. Ein Slogan, der für Außenstehende zunächst etwas verwirrend klingen mag. Doch der neue Titel ist ganz bewusst so wohl gewählt worden. Denn der Grundgedanke des gemeinsamen Kennenlernens und die Aktivitäten vorangegangener Camps in Holland ähneln denen des Sommercamps 2020 sehr.

Mit den Fahrrädern begeben sich die Teilnehmer zu den verschiedenen Standorten. „Die jüngeren Teilnehmer im Alter von zehn bis 14 Jahren legen täglich Distanzen von 20 bis 25 Kilometer zurück, für die 15- bis 17-Jährigen sind es 30 bis 35 Kilometer“, erklärt Rusche. Denn es soll für alle Teilnehmer machbar sein und niemanden überanstrengen.

Alles andere als neu ist in diesem Zusammenhang auch der Hintergrund, der hinter dem diesjährigen Thema „Grenzen überschreiten“ steht. So ging es bei den anderen Frieslandtouren auch immer um Grenzerfahrungen, zu anderen Ländern und dem eigenen Erleben. Einmal nicht zu Hause zu sein, das war und ist für einige der jüngere Teilnehmer ebenfalls eine neue Erfahrung.

Ohne Kondition geht es nicht

Ganz ohne Kondition geht es aber natürlich nicht. So war zum Beispiel in Begleitung der Grevesmühlener Pastorin Maria Harder und der in Herrnburg tätigen Pastorin Claudia Steinbrück eine Gruppe von Kindern unter dem Namen „Küstenkekse“ am Montag mit dem Fahrrad von Schlagsdorf nach Utecht gefahren, hatte dann noch eine 16 Kilometer lange Paddeltour bis an die Wallbrechtbrücke nach Lübeck unternommen, um danach mit dem Fahrrad weiter bis nach Selmsdorf zu fahren. „Das Paddeln fand ich schon anstrengend“, meinte zum Beispiel Carlotta Zemke aus Sievershagen.

Weitaus leichter fiel der Elfjährigen das Radfahren. Kein Wunder, denn sie ist Mitglied beim SV Dassow 24, hat dort bereits mehrere Rennen gewonnen und zählt als Nordmeisterin zu den hoffnungsvollen Talenten.

Über 200 Radkilometer in einer Woche

Von Selmsdorf aus radelte die Gruppe am Dienstag nach Kalkhorst. „Das waren 27 Kilometer. Die Tour wurde etwas länger, weil wir einige Umwege fuhren“, erzählt Maria Harder. Das war so gewollt, um die Hauptverkehrswege zu meiden. Kurze Zeit später, nachdem sie am Mittwochvormittag davon berichtet, machen sie und die anderen Teilnehmer der Gruppe sich auf den Weg nach Grevesmühlen.

Gut 20 Kilometer liegen da wieder vor ihnen. Über weitere Etappen an den Folgetagen wollen sie über die Stationen Groß Brütz und Groß Salitz am 25. Juli wieder ihren Ausgangspunkt in Schlagsdorf erreichen. Über 200 Kilometer haben sie dann in den Beinen.

Neben diesen sportlichen Aktivitäten sind es an den verschiedenen Standorten Spiele oder auch kreative Angebote wie zum Beispiel der Bau von Masken. Sie sorgen für weitere Abwechslung bei den Teilnehmern und fördern den Gemeinschaftsgedanken.

„Es hat bisher alles wunderbar geklappt“, zieht Florian Mehs ein positives Fazit. Seit 2016 hilft der 24-Jährige ehrenamtlich bei der Organisation und Durchführung des Sommercamps mit.

Von Dirk Hoffmann