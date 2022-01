Sonderaktion bei Palmberg: 209 Mitarbeiter lassen sich gegen Corona impfen

Schönberg

Impftag bei Palmberg: Nach den ersten beiden Impfaktionen im Juni und Juli 2021, die bei der Belegschaft einen großen Zuspruch gefunden hatten, führte das Unternehmen mit Unterstützung der HNO Gemeinschaftspraxis Dr. med. Sylvia Schnitzer aus Grevesmühlen jetzt Auffrischungsimpfungen bei 209 angemeldeten Mitarbeitern durch. Das Impfangebot war freiwillig und die Nutzung erfolgte nach eigener individueller Abwägung, teilt das Unternehmen mit. Insgesamt sind bei Palmberg rund 580 Männer und Frauen beschäftigt.

„Die Nachfrage nach einer Booster Impfung war sehr groß von Seiten der Belegschaft. Von daher freuen wir uns, dass wir erneut ein Angebot für eine Covid-19-Impfung machen konnten. Zusätzlich wollen wir mit der dritten Impfaktion wieder einen Beitrag zur Rückkehr in die Normalität für unsere Kollegen leisten“, kommentiert Nicole Eggert, geschäftsführende Gesellschafterin bei Palmberg die dritte Impfaktion.

Wer Interesse an einer Booster-Impfung hatte, konnte sich vorab dafür verbindlich anmelden. Basierend auf dieser Abfrage konnte das Unternehmen den benötigten Impfstoffbedarf abschätzen. „Bei uns im Haus wird seit der Firmengründung das Thema Service großgeschrieben. Das gilt natürlich nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für unsere Mitarbeiter. Aus diesem Grund wollten wir Ihnen den Zugriff auf eine Impfung erleichtern. Während der Arbeitszeit, quasi am Arbeitsplatz ohne lange Warteschlangen“, so Nicole Eggert weiter.

Von OZ