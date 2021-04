Grevesmühlen

Zwei Tage vor der Landratswahl am Sonntag, 25. April, ist der Kreistag von Nordwestmecklenburg zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Grund war ein Antrag von CDU und Linke, die Aufklärung im Fall der Korruptionsvorwürfe gegen Landrätin Kerstin Weiss (SPD) fordern.

Im Fokus der Kritik aus den Reihen der Opposition steht ihr Verhältnis zum Piraten-Open-Air-Theater in Grevesmühlen, das ihren Wahlkampf unterstützt. Kerstin Weiss weist die Vorwürfe zurück. Nach mehr als einstündiger Beratung entschieden die anwesenden Kreistagsmitglieder, das Schweriner Innenministerium über die Vorwürfe zu informieren, die Behörde soll nun die Hintergründe klären. Der Kreistag ist der Dienstherr der Landrätin und deshalb zuständig, den Vorfall zu melden.

Dabei drohte die Sitzung schon vor Beginn zu platzen. Denn um beschlussfähig zu sein, mussten mindestens 31 der 61 Kreistagsmitglieder anwesend sein. Zu Beginn waren jedoch nur 30 Fraktionsmitglieder vor Ort, erst nach einigen Minuten konnte Kreistagspräsident Thomas Grote mit 32 Mitgliedern die Sitzung eröffnen.

Drei Fraktionen boykottieren die Sondersitzung

Die SPD hatte ebenso wie die Fraktion LUL und Bündnis 90/Die Grünen an der Sondersitzung nicht teilgenommen. Wie SPD-Fraktionschef Christian Albeck mitteilte, halte er sowohl die Sitzung, als auch den Anlass für überflüssig – beziehungsweise für reinen Wahlkampf.

Die Mitglieder seiner Fraktion hatten sich im Vorfeld vom Sonderkreistag abgemeldet, da am Freitag auch die Sitzung der SGK (Sozialdemokratische Gesellschaft der SPD, Anm. d. Red.) stattfindet, an der sämtliche SPD-Mitglieder teilnehmen. Zudem gibt es einen positiven Corona-Fall in der SPD-Fraktion. Und nicht nur dort, auch in den Reihen der Fraktion der Christdemokraten gibt es zwei aktuelle Corona-Fälle, so dass die Fraktion nicht vollzählig antreten konnte.

CDU kritisiert unvollständige Unterlagen

Landrätin Kerstin Weiss (SPD) äußerte sich in der nicht öffentlichen Sitzung nicht zu den Vorwürfen. Sie überreichte den Mitgliedern stattdessen eine Stellungnahme inklusive des Vertrages zwischen ihr und dem Piraten Open Air. „Ich habe alles gesagt zu den Thema“, erklärte sie. Laut Michael Berkhahn, CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag, seien die Unterlagen, die Kerstin Weiss überreicht hatte, nicht vollständig. „In dem Vertrag ist von einer Anlage II die Rede, die haben wir aber nicht erhalten.“

Von Michael Prochnow