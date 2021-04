Zwei Tage vor der Landratswahl am kommenden Sonntag, 25. April, findet in Grevesmühlen ein Sonderkreistag statt. Einziges Thema: die Korruptionsvorwürfe gegen Landrätin Kerstin Weiss (SPD), die sämtliche Anschuldigungen von sich weist. Unterstützung erhält sie dabei von drei Fraktionen, die angekündigt haben, an der Sitzung nicht teilzunehmen. Wie die Fraktionen diese Entscheidung begründen, erfahren Sie hier.