Leben in MV - Sonne, Strand und Livemusik: So voll war es Dienstag in Boltenhagen

War das der letzte richtig warme Tag am Dienstag? Jedenfalls nutzten Hunderte das warme Wetter für einen Ausflug an den Strand in Boltenhagen. Dort gab es nicht nur Sonne satt, sondern auch etwas für die Ohren.