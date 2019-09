Börzow

Eigentlich ist es schon keine Sonnenblume mehr, sondern ein Sonnenblumenbaum. Die gewaltige Pflanze gehört Reinhard Holm und ist in seinem Garten in Börzow gewachsen. Und zwar von ganz allein, wie der Rentner berichtet. Er hatte sie nicht angepflanzt, sie hatte sich selbst ausgesät. Inzwischen bringt es die Sonnenblume auf stolze 3,80 Meter. Haben auch Sie solch eine Pflanze in ihrem Garten? Dann schreiben Sie uns an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de.

Von Michael Prochnow