Gostorf/Grevesmühlen

Nachdem die Frauen des Gostorfer SV im vorletzten Saisonspiel drei Punkte aus Lübz holten (Endstand 0:5), steht nun das letzte Punktspiel auf heimischen Rasen an. Anstoß ist am Sonntag, 26. Mai, um 10 Uhr in Gostorf, der Gegner heißt 1. FSV Grevesmühlen. Mit einem Sieg ist die Gostorfer Frauenmannschaft Meister der Kreisoberliga.

Dass die Gostorferinnen die Favoriten in dieser Partie sind, ist unbestritten. Aber die Grevesmühlener Frauen um Kapitän Marieke Mundt und Trainer Sven Kruggel sind die Überraschungsmannschaft der Rückrunde, mit 19 Punkten stehen sie im gesicherten Mittelfeld. In den Testspielen gegen den GSV kassierten die Frauen vom Tannenberg bislang zwar nur Niederlagen, aber die waren durchaus knapp. Und so dürfte am Sonntag ein spannendes Derby auf der Festwiese zu erwarten sein.

Michael Prochnow