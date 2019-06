Boltenhagen

Wird die Gemeinde Boltenhagen künftig von einem Neuling in der Kommunalpolitik geführt, oder setzen die Wähler auf die Erfahrung eines langjährigen Mitglied der Gemeindevertretung? Am Sonntag, 16. Juni, entscheidet sich, ob Herausforderer Raphael Wardecki (28, Grüne) oder Einzelkandidat Christian Schmiedeberg (58) das Bürgermeisteramt übernehmen. Bei der Kommunalwahl am 26. Mai war Kay Grollmisch als dritter Bewerber angetreten, hatte jedoch die wenigsten Stimmen erhalten. Da die übrigen zwei Bewerber die einfache Mehrheit von 50 Prozent der Wählerstimmen verfehlten, kommt es nun zur Stichwahl.

So wird gewählt: Die beiden Wahllokale in Boltenhagen, in Tarnewitz sowie im Kur- und Festsaal haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Gesonderte Wahlbenachrichtigungen werden nicht verschickt, es reicht der Ausweise. Bis 19 Uhr am Wahltag soll das Ergebnis feststehen.

Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl vom 26. Mai lautete: 44,93 Prozent für Christian Schmiedeberg, Raphael Wardecki mit 38,10 Prozent, Kay Grollmisch kam mit 236 Stimmen auf 16,97 Prozent.

Michael Prochnow