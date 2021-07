Erst im Dezember war ein Anwohner schwer verletzt worden, als ihn zwei Hunde an der Rottensdorfer Straße in Schönberg angriffen. Jetzt gab es in der gleichen Straße wieder eine Attacke. Ein Mann, der eine Hecke schnitt, wurde gebissen. Es soll sich um die selben Hunde handeln. Das sagen Züchterin und Ordnungsamt zu dem Vorfall.